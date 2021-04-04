وقف مسلسل "الملك أحمس "

محمد قناوي ( القاهرة )

قررت الشركة المنتجة لمسلسل "أحمس" الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف وتشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين فى التاريخ والاثار وعلوم الاجتماع وذلك لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا وابداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عليه عدم عرضه فى رمضان القادم يأتي قرار وقف عرض المسلسل بعد الانتقادات التي وجهت له على الملابس والأزياء وشكل الممثلين الذين ظهروا في البرومو الخاص بالمسلسل، لحين مراجعة تلك الانتقادات.

مسلسل الملك مأخوذ عن رواية كفاح طيبة للأديب العالمى نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوى، وبطولة عمرو يوسف وماجد المصري وصبا مبارك ومحمد فراج وريم مصطفى ومحمد لطفي ومحمد علاء ومها نصار وباسل الزارو وأمير صلاح الدين وياسين السقا ومعتز هشام، ويجسد فيه عمرو يوسف شخصية الملك أحمس ورحلة كفاحه ضد الهكسوس.