بالصور.. ملتقى الشارقة الثقافي يكرم الأديب المصري سيد إمام

أحمد شعبان (القاهرة)

كرم ملتقى الشارقة الثقافي، اليوم، الأديب والمفكر المصري سيد إمام، في احتفالية كبيرة وذلك لإسهاماته الكبيرة في خدمة الثقافة العربية المعاصرة والأدب والترجمة.

أقيمت الاحتفالية بدار أوبرا دمنهور بمحافظة البحيرة، بحضور عبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، ومحمد القصير مدير عام الشؤون الثقافية بالشارقة، ومحافظ البحيرة، والدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

بالصور.. ملتقى الشارقة الثقافي يكرم الأديب المصري سيد إمام



ويأتي تكريم الأديب سيد أمام ضمن مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث يهدف الملتقى لتسليط الضوء على المثقفين والكتاب والأدباء العرب الذين أسهموا في خدمة الثقافة العربية في العصر الحديث من خلال برنامج تكريمي تشرف عليه دائرة الثقافة بالشارقة.

بالصور.. ملتقى الشارقة الثقافي يكرم الأديب المصري سيد إمام



وأكد عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة أننا في مناسبه جديدة تُعزز فيها مكانة الأديب والمفكر في المجتمع، وتؤكد على دورهم في الإنارة والفكر والمعرفة، مثمناً الجهود والمساعي النبيلة لمبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وإعلانه عن تنظيم ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي.

وأعرب العويس عن سعادته في أن يستهل الملتقى نشاطه في مصر بتكريم الأديب والمترجم سيد إمام كبداية لنشاط مقبل للاحتفال بمجموعة أخرى من الأدباء والمفكرين بمصر.