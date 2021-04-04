«آرت دبي 2021» يسـتقطب 18 ألف زائر

دبي (الاتحاد)

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبموقعه الجديد في «مركز دبي المالي العالمي»، أكد معرض «آرت دبي» مكانة الإمارة وجهة عالمية للثقافة والفنون، وقدرتها على الصمود في وجه التحديات. ولاقى الحدث إشادة دولية واسعة نظراً لمساهمته في التأكيد على أهمية الحضور الشخصي لتذوق الفنون، ودعمه المتميز للمجتمع الفني وتوفير منصة آمنة للجمهور والمشاركين.

واستقبل المعرض الذي استمر 6 أيام من 29 مارس حتى 3 أبريل الجاري، أكثر من 18 ألف زائر قدموا للتمتع بالحدث، حيث بيعت التذاكر بالكامل قبل افتتاح أول أيامه المخصصة للجمهور. وطبق المعرض مبادرات مبتكرة لحجز التذاكر للمساهمة في تطبيق إجراءات التباعد الجسدي، وبرنامجاً للمشاركة عن بعد لتمكين المعارض غير القادرة على القدوم إلى دبي من حضور المعرض، وأنموذج دفع جديدا لمساعدة المعارض على المشاركة.

وشهدت المعارض الفنية المشاركة مبيعات متميزة على مدار الأسبوع، فانضمت أعمال معروضة إلى مجموعات خاصة ومؤسسات عالمية، بينما ما يزال العديد غيرها في مرحلة المفاوضات.

وقال وليام لوري، من معرض لوري شبيبي في دبي: «نجح فريق «آرت دبي» في تنظيم معرض مبهر بالمقاييس كافة، في فترة تعاني فيها الكثير من أنحاء العالم من الجمود. ولقد ذهلنا بعدد هواة جمع الأعمال الفنية القادمين من مختلف أنحاء العالم رغم قيود السفر وتحدياته، وكان المعرض يفيض بطاقة إيجابية طوال أيامه، تصحبها حماسة كبيرة ومبيعات رائعة».

من جهتها، قالت فيكتوريا كوك، مديرة غاليري 1957 في غانا: «أسهم معرض «آرت دبي» في تعزيز مشاعر الإيجابية والثقة في أوساط المجتمع الفني، وأتاح بيع أعمال فنية لكبار هواة جمع الفنون والتعريف بمعرضنا في المنطقة التي نوليها أهمية متواصلة. إضافة إلى أنه أكد أهمية العلاقات الشخصية في الأسواق الفنية».

وقالت مايميتي كازاليس، مدير أول معرض «ناتالي عبيدة غاليري»: «سررنا بالعودة إلى أجواء «آرت دبي» بعد غياب خمسة أعوام، وبأن نكون شاهدين على النجاح الذي حققه الحدث على مختلف المستويات. ونجحنا في بيع أعمال فنية للفنانين الذين عرضنا أعمالهم في جناحنا، وذهلنا بمستويات الزوار الذين حضروا المعرض».

وقالت أنطونيا كارفر، المديرة التنفيذية لمؤسسة «فن جميل»: «سلط هذا الأسبوع الضوء على مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية للقيمين والفنانين وأصحاب المعارض ورعاة الفنون، وخاصة بعد إغلاق الحدود والكوارث التي شهدها العام الماضي والمنطقة، وخاصة في لبنان. وقد شهدنا نمواً ملحوظاً في عدد الزوار المحليين لمركز جميل للفنون خلال عام 2020، كما سررنا بمشاركة معارضنا مع الجمهور الدولي الواسع الذي استقطبه المعرض».

زيارات رفيعة المستوى

استقبل معرض «آرت دبي» نخبة من كبار الشخصيات، منهم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء وزير التسامح والتعايش الذي تكرم بافتتاح المعرض، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية»، والشيخة نوار القاسمي، مدير مؤسسة الشارقة للفنون، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، وسيف غباش، مدير عام مكتب أبوظبي التنفيذي، وزكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة.