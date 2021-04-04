«الشارقة للمتاحف» تستعرض رؤى الدولة حول الفضاء واستدامة الأرض

الشارقة (الاتحاد)

تنظم هيئة الشارقة للمتاحف ندوة افتراضية بعنوان «الاستدامة على الأرض واستكشاف الفضاء»، غداً، لتسليط الضوء على دور دولة الإمارات في مجال استكشاف الفضاء واستدامة الأرض، بالإضافة إلى استراتيجيتها المستقبلية في هذا المجال.

وتتضمن الندوة المفتوحة للعامة جلستين حواريتين باللغة العربية المصحوبة بالترجمة للإنجليزية، إذ تنطلق الأولى بعنوان «استكشاف الفضاء»، بإدارة متحف الشارقة العلمي، ويتحدث خلالها مشهور أحمد الوردات، نائب مدير عام أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك للشؤون الأكاديمية ومرصد الشارقة الفلكي، ومحمد العامري، مهندس ميكانيكي أول في إدارة المهمات الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء، وأحمد المنهالي، مهندس أنظمة المركبة الفضائية ورئيس تكامل مركبة الإطلاق في شركة الياه للاتصالات الفضائية.

وتستضيف الجلسة الثانية التي تحمل عنوان «الاستدامة على الأرض» حنا صابات، باحث في المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا، وعائشة محمد الرميثي مهندس أول مركز ابتكار الطاقة الشمسية ورئيس مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي، ومحمد أبو زهرة، الأستاذ المشارك في الهندسة الكيميائية بجامعة خليفة.

كما تهدف الجلسة إلى الاحتفال بيوم الأرض، وبحث آخر المستجدات المتعلقة بقضايا الاستدامة، فضلاً عن تعريف بالتخصصات العلمية، والبيئية التي وفرتها لتطوير قدراتهم، وتعزيز مهاراتهم، وتمكينهم في مجال الفضاء واستدامة الأرض.

ويتناول جدول جلسة استكشاف الفضاء محاور منها نبذة عن أول رحلة بشرية إلى الفضاء، وجهود دولة الإمارات في استكشاف الفضاء الخارجي، ورؤيتها في هذا المجال، ودور الأقمار الصناعية الإماراتية خلال جائحة كورونا ودعمها لقطاعات منها قطاع التعليم، فضلاً عن حث أبناء دولة الإمارات للدخول في مجال الفضاء والفلك.

أما جلسة «الاستدامة على الأرض» فتتناول التغيرات التي تطرأ على كوكب الأرض وارتباطها باستكشاف الفضاء، والاستدامة على الأرض، وما تبذله الإمارات من جهود في هذا المجال.