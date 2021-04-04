«هوية».. اكتشاف التكوينات المختلفة للانتماء

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، كشفت جامعة نيويورك أبوظبي بالشراكة مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، عن العمل الفني الفائز بجائزة كريستو وجان كلود 2020 «هوية»، والذي نفذه ثلاثة من طلبة قسم الهندسة المعمارية في الجامعة الأميركية في الشارقة.

ويتم عرض العمل الفني عبر منصة تسمح بمشاهدته بزاوية 360 درجة على الموقع الإلكتروني لرواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي، إلى جانب عرض فيديو يظهر المراحل المختلفة لعملية تنفيذه في حرم الجامعة. وتم تطوير المعرض الافتراضي المبتكر تماشياً مع تدابير التباعد الجسدي.

وصمم العمل الفني «هوية» ونفذه من قبل الطلبة لورا الضاحي من الكويت، وسارة محمد من مصر، وساهل رثا سينغ من الهند. ويقدم منحوتة بواجهة خارجية ناعمة من الألمنيوم المطوي، والذي يتمحور حول عين تركز على حيز محدد من الزمان والمكان؛ وتتباين مع التصميم الداخلي المعقد المكون من أسطح وأطراف عاكسة، تشكل إطاراً لمنظورات مختلفة.

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: إنّ «الجائزة تعكس رؤية المجموعة للاستثمار في الشباب، وتأتي في دورتها الحالية لتتوج مسيرتها الممتدة عشر سنوات من الإسهام في تحفيز الإبداع وتقدير التميّز الفني لدى طلبة الفنون والخريجين الجدد في الإمارات، والذين يستلهمون الرؤية الفنية الاستثنائية للفنانين العالميين الراحلين كريستو وجان كلود».

وقالت مايا أليسون، المدير التنفيذي لرواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي: «عثر الفائزون على طريقة مبتكرة لعرض عملهم الفني، باستخدام أسلوب افتراضي جديد في العمل؛ ما يعكس رسالتنا المتمثلة في التعلّم من خلال العمل». وقالت إميلي دوهرتي، مديرة جائزة كريستو وجان كلود: «واجه أعضاء الفريق الفائز إغلاق الحرم الجامعي، ما اضطرهم للعمل في استديوهات منزلية توزعت على دول مختلفة، وعلى الرغم من ذلك، واجهوا التحديات وواصلوا العمل».