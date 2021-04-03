«دبي للثقافة» تعزز آفاق الخيال والإبداع لدى الأطفال

دبي (الاتحاد)

في مبادرة تطمح إلى تطوير قدرات الأجيال الناشئة في مجال صناعة الدمى والأدوات الموسيقية من مواد مستخدمة وتوظيفها فنياً، وتعزيز آفاق الخيال والإبداع الفني لديها، تنظم هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» في شهر أبريل 2021، ضمن برنامج دبي للفنون الأدائية، باقة من ورش عمل افتراضية متنوعة بإشراف الممثلة والمخرجة اللبنانية الحائزة على جوائز، سارة مزهر، داعية المواهب الواعدة المهتمة إلى المشاركة واستثمار أوقاتها بشكل ممتع ومفيد.

وتأتي هذه الورش ضمن إطار أحد المحاور القطاعية لخريطة طريق استراتيجية «دبي للثقافة»، والهادف إلى اكتشاف المواهب الناشئة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها والدوليين، وإلهامها ودعمها وصقل مهاراتها، حيث تسعى إلى الإسهام في تأهيل جيل من المبدعين في مجال الفنون الأدائية، بما يواكب رؤيتها في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع وملتقىً مزدهراً للمبدعين.

وفي ورشة «صناعة صندوق مسرح الظل» التي تقام يوم 4 أبريل القادم، من الساعة الخامسة حتى السادسة والنصف مساء عبر برنامج «مايكروسوفت تيمز»، تأخذ الفنانة مزهر الصغار من عمر الثامنة وما فوق إلى عالم الدمى الساحر، لتعرّفهم إلى طريقة إنشاء مسرحهم الخاص وإضفاء حيوية على الصور الظلية باستخدام الضوء والصوت. وسيتعلم الأطفال في هذه الورشة كيفية بناء صندوق مسرحهم، وصناعة دمى الظل، وسيتمكنون من خلق قصصهم الخاصة، واختيار شخصياتها. ولن تسهم هذه الورشة في إتاحة الفرصة أمام الأطفال لممارسة شغفهم في مجال الفنون البصرية وحسب، بل ستسمح لهم أيضاً بتطوير مهارات سرد القصص لديهم.

أما ورشة «صناعة القصة في الجرة» فستحفّز خيال الأطفال وإبداعاتهم عن طريق كتابة قصصهم الخاصة بشخصيات وأحداث وأماكن مختلفة، ووضعها في جرار زجاجية مزخرفة. وعند الانتهاء، سيكون لديهم جرارهم الزجاجية (قطرميزات) التي يستطيعون حملها معهم أينما يذهبوا، ليشاركوا قصصهم مع الأصدقاء والعائلة. وستقام هذه الورشة في يوم 6 أبريل 2021 عبر برنامج «مايكروسوفت تيمز»، وتستهدف الأطفال من سن الثامنة وما فوق أيضاً. ولمحبي الموسيقى أيضاً نصيبهم من هذه الورش، فسوف يتمكنون من خلال ورشة «صنع آلة موسيقية للأطفال» قضاء وقت رائع مفعم بالمرح والمتعة والإبداع، في آن معاً. وستعرّف مزهر الأطفال في هذه الورشة على العديد من الآلات الموسيقية التي يمكنهم صنعها باستخدام مواد بسيطة متوفرة في المنزل. وسيبتكر الأطفال آلات مختلفة، مثل «الطبلة» و«عصا المطر» و«الهارمونيكا» و«البانجو»، من مواد مستخدمة يعيدون تدويرها ويضفون عليها لمسات إبداعية. وتقام هذه الورشة يوم 10 أبريل القادم، من الساعة الخامسة حتى السادسة والنصف مساءً عبر برنامج «مايكروسوفت تيمز»، وتستهدف الأطفال من سن العاشرة وما فوق.

ومن خلال هذه الورش، تسعى «دبي للثقافة» إلى تفعيل شراكتها مع المختصين في مجال الفنون الأدائية، سواء أفراد أو مؤسسات، لإتاحة الفرصة أمام الجيل الجديد لاستكشاف مواهبهم، واكتساب خبرات حياتية ومهارات جديدة، إضافة إلى نشر قيم الجمال والمرح والاستمتاع الهادف فيما بينهم، وتعزيز ثقافة تدوير المواد التي يمكن الاستغناء عنها في المنزل وتحويلها إلى أدوات مسرحية وموسيقية مبتكرة. إلى جانب ذلك، تلعب هذه الورش دوراً في الارتقاء بذائقة الأطفال وتشجيعهم على احترام الفن كأسلوب حياة.