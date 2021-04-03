طارق المنهالي يغني للفراعنة.. «حكاية حضارة»

أبوظبي (الاتحاد)

تزامناً مع الاحتفالية الكبرى «موكب المومياوات» في القاهرة بميدان التحرير لنقل 22 مومياء من المتحف المصري إلى متحف الحضارة بالفسطاط.. أطلق الفنان الإماراتي طارق المنهالي أغنية جديدة بعنوان «حكاية حضارة»، عبر حسابه الرسمي بـ «يوتيوب» و«السوشيال ميديا»، موضحاً أنه حاول من خلال كلمات الأغنية أن يسهم في تعريف العالم بآثار مصر تزامناً مع موكب المومياوات من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية، بنحو يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، ويسجل كحدث عالمي، يظهر عظمة ملوك مصر وتاريخها، معبراً عن سعادته البالغة بأن تكون هذه الأغنية جزء كدعاية ترويجية للسياحة المصرية حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

ونوه المنهالي أن «حكاية حضارة» تستعرض حكاية المومياوات وتاريخها وأهميتها وأبرز المحطات من دخول الشمس ومعركة قادش، مشيراً إلى أن الأغنية لاقت استحساناً كبيراً بعد عرضها بساعات قليلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي من كلمات وغناء طارق المنهالي وألحان فادي الساري.



