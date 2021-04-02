كوناتي.. قدرة بديعة على تطويع الموروث

نوف الموسى (دبي)

كيف يُمكن للأنسجة بتدرجاتها اللونية، أن توحي عن حالة إنسانية لمجتمع بالكامل في جمهورية مالي، غرب أفريقيا، من مثل تلك الأقمشة في أعمال الفنان عبدولاي كوناتي، في معرض «آرت دبي»، المُعلقة على امتداد جدار العرض. يبحث فيها المشاهد عن المسارات التي قُدم من خلالها العمل الفني، متضمناً مدلولات المحتوى التي تتركز على القضايا الاجتماعية، والمشكلات المتعلقة بالوضع الإنساني، إلى جانب القدرة البديعة في تطويع عناصر الموروث، إلى حالة فنية معاصرة، أشار حولها الفنان عبدولاي كوناتي بأن كل ما هو معني بأصالته في التراث الثقافي، يستطيع الفنانون العمل عليه واستخدامه، ولا تتم عملية التخلص منه على أنه بدائي، بل يتطلب التحليل، ومن ثم عملية التكيف الفني. وفي أعمال الفنان عبدولاي كوناتي سعي مستمر نحو التنبيه إزاء القضايا الجوهرية، ومحاولة لاكتشاف الثقافة الأفريقية بدياناتها وفلسفاتها، ومراجعة السياسات نحو أهمية الفنون ببعدها الثقافي في القارة الأفريقية.

عبدولاي كوناتي

تُقدم أعمال الفنان عبدولاي كوناتي، عبر «غاليري 1957»، وهي إحدى الفضاءات المهتمة بتقديم كبار الفنانين في جميع أنحاء غرب أفريقيا، أطلقها مروان زاخم في يوم استقلال غانا، في عام 2016، وبدء مراحل توسعه، عبر معارض أقيمت في أكرا عاصمة غانا، تركز برنامج الغاليري في إثراء مشروع التبادل بين الممارسات الفنية المعاصرة في غرب أفريقيا وبقية العالم، إضافة إلى افتتاح منصة للغاليري مؤخراً في لندن، لإثراء فضاء أوسع للعرض الفني.

في معرض «آرت دبي»، قدم «غاليري 1957» الفنان عبدولاي كوناتي، من خلال جداريات الأنسجة المحلية المستخدمة، التي تعود بنا إلى التعاونات التي شارك بها الفنان عبدولاي كوناتي مع الفنان توماني دياباتي، وهو عازف آلة الكورا، المستخدمة لدى شعوب غرب أفريقيا، فقد حرص العازف توماني دياباتي في حفلاته أن تموضع أعمال وناتي ضمن خلفيات جمالية للمسرح الموسيقي الذي تقام فيه الحفلات، فهو ينظر إلى أن المسألة ليست متعلقة بالموسيقى وحدها ولكنها مرتبطة بالفنون بشكل عام.

من المهم استيعاب رمزية الألوان في أعمال الفنان عبدولاي كوناتي، فمثلاً إحدى أهم لوحاته هي «الطائر الأحمر»، الذي هو بمثابة مرجع مهم على التغير المناخي في مالي. في معرض «آرت دبي»، وبتتبع الأقمشة اللونية المتدلية، هناك بحث في الجوانب الجمالية للمتعة الحسية التي تتيحها أعماله الفنية، إلى جانب الغوص في المعاناة المجتمعية، وبحسب الفنان عبدولاي كوناتي، فإنها لإدراك المتناقض في ميل الإنسانية للجمال والعنف.