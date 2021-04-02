مخيم لتعلّم تحريك الشخصيات الكرتونية

تنظم مؤسسة (فن)، المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في دولة الإمارات، المخيم الافتراضي «فنتاستيك الربيع»، خلال الفترة 4 -8 أبريل المقبل بين الساعة السادسة والسابعة مساءً من كل يوم، مستهدفةً الأطفال واليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً، لتنمية مهاراتهم في مجال تصميم شخصية كرتونية.

ويتضمن المخيم ورشة عمل بعنوان: تحريك شخصيتك الكرتونية، تقدمها شيخة الحوسني على مدى خمسة أيام، حيث تم تخصيص اليوم الأول للتعريف بعلاقة الأشكال الهندسية بتصميم الشخصيات ودلالة المشاعر والأحاسيس التي يرتبط بها كل شكل، كما سيخصص اليوم الثاني لتعزز مهارات الطلاب من خلال تنفيذ تطبيق كامل لرسم جاهز معهم على برامج التصميم المعتمدة في المخيم خطوة بخطوة، واليوم الثالث سيتم إضافة عنصر الخلفية وتطبيقها على برنامج الأفترآفكت.

وفي اليوم الرابع سيتم العمل على رفع حس الإبداع لدى الطلاب من خلال تعزيز قدرات الطلاب بالمهارات المكتسبة في الأيام السابقة، وتحويل الشخصية الكرتونية لرمز أو شعار، ابتكار شعار للشخصية الكرتونية وتحريك الشخصيات باستخدام برنامج «الأفترأفكت»، على أن يتم تقييم أفضل الأعمال واختيار الفائزين في اليوم الأخير.



