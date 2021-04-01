«آرت دبي 2021» يستقبل زواره بـ«المالي العالمي»

دبي (وام) - بدأ معرض «آرت دبي 2021» اليوم استقبال زواره بموقعه الجديد بمركز دبي المالي العالمي وحتى الثالث من أبريل الجاري.

يعد معرض «آرت دبي» الذي افتتح في 29 مارس الماضي واحداً من المعارض الفنية الكبرى في العالم وبحضور شخصي في عام 2021 وبمشاركة 50 معرضاً رائداً في الفنون الحديثة والمعاصرة من 31 بلداً من مختلف أنحاء العالم.

وتأكيداً على التزامه بتوفير منصة فعلية وتسويقية للمعارض والفنانين من مختلف بلدان الجنوب العالمي سيتيح المعرض للزوار فرصة مشاهدة المعارض من بلدان الشرق الأوسط وجنوب وشرق آسيا مثل لبنان وفلسطين والمملكة العربية السعودية وتركيا والهند وفيتنام والفلبين، إضافة إلى حضور بارز من مختلف أنحاء القارة الأفريقية عبر معارضٍ من مصر وإثيوبيا وغانا وكينيا والمغرب وتونس، إلى جانب مشاركة تسعة معارض من إمارة دبي وأخرى من مراكز فنية عالمية معروفة وواعدة.

ويقام الحدث في موقع مشيد خصيصاً تحت مبنى البوابة المميز في «مركز دبي المالي العالمي» يراعي أعلى معايير السلامة والإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة «كوفيد-19».

فإلى جانب إجراءات التباعد الاجتماعي القياسي والفحوصات المنتظمة للمشاركين، يطبق المعرض مجموعة إضافية من الإجراءات الوقائية لإدارة القدرة الاستيعابية للموقع، وضماناً لتوفير بيئة آمنةً ومرنة للمشاركين والزوار على حدٍّ سواء.

وتتضمن الإجراءات الجديدة تمديد أيام المعرض وساعات عمله وإطلاق تطبيق «آرت دبي» /Art Dubai App/ الذي يتيح للزوار تحديد ساعات الزيارة مقدماً لضمان الدخول والاطلاع على أحدث المستجدات والأخبار، والتعرف على المعارض المشاركة والأعمال المعروضة وبرامج الفعاليات.