شما بنت محمد بن خالد: القراءة تبني أجيالاً واعية

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، أهمية القراءة ودورها في ترسيخ الوعي الفردي والمجتمعي، ونشر التراكم المعرفي، مشيرة إلى الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للقراءة، وحرصها على استشراف تحولات المستقبل، والعمل على بناء أجيال واعية لاستكمال البناء الحضاري للمجتمع الإماراتي. جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية، التي نظمتها جائزة خليفة التربوية عن بُعد، وتحدثت فيها الشيخة شما عن «القراءة وتحولات الوعي»، في ختام فعاليات شهر القراءة «أسرتي تقرأ».

وثمنت الشيخة شما هذه الرؤية الداعمة لانطلاقة عام القراءة، وإطلاق قانون القراءة، والحفاظ على الزخم القرائي للمجتمع من خلال تخصيص شهر مارس من كل عام ليكون شهراً للقراءة، داعية إلى أن يكون الاحتفال بالقراءة طوال العام، لتصبح عادة يومية. وحثت على الاستمرار بالزخم نفسه من الفعاليات والمبادرات على مدار العام. وأشادت بالدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات الثقافية في الدولة في بناء الوعي والمعرفة، وكذلك الدور الكبير لجائزة خليفة التربوية في خلق روح تنافسية مبدعة تعمل على إطلاق الشغف في المعرفة والإبداع، ما ينعكس على البناء المعرفي والثقافي لمجتمع الإمارات.

وأشارت الشيخة شما إلى أن «الوعي الذاتي هو إدراك الفرد لجوانبه المختلفة وفهم أفعاله، وسلوكياته ودوافعه وإدراك نقاط القوة والضعف الكامنة فيه، ومن خلال هذا المفهوم ندرك أهمية القراءة كطريقة معرفية لوعي الفرد بذاته، فالمعرفة تساهم في التراكم المعرفي الذي هو مرتكز تكوين مفاهيم الإنسان ورؤيته لذاته»، موضحة أن «التراكم المعرفي منفرداً لا يكفي لهذا الإدراك، ولكن التعامل معه بروح إبداعية وابتكارية، وإعطاء العقل حريته في التفكير والنقد لرصيده المعرفي والتأمل فيه، وبناء شخصية فكرية مستقلة، وطرح الأسئلة على ذاته كل ذلك يساهم في بناء وعي ذاتي إبداعي».

وقالت: «كلما تعمق الفرد في الرؤية لذاته والقراءة ورفع رصيده المعرفي، كانت تحولات الوعي لديه إيجابية في اتجاه التطور والتنمية، ما يساهم في بناء وعي مجتمعي قوي».

وأكدت أهمية تربية الأبناء على العقل النقدي وتنمية حرية طرح السؤال وعدم كبت تساؤلاتهم، وتوسيع مداركهم المعرفية والفكرية، وتدريبهم على التفكير الموضوعي، وتعزيز إدراكهم لقيمة القراءة ودورها في بناء المحتوى المعرفي للفرد، ورفع التراكم المعرفي للمجتمع، وتعزيز لغة الحوار بما يفتح آفاق الإبداع والابتكار الثقافي أمام الفرد ويعزز تواصله الحضاري مع مختلف الثقافات والمعارف.

من جهتها، أكدت أمل العفيفي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، أهمية رعاية القيادة الرشيدة لمسيرة القراءة في المجتمع ودورها في بناء قاعدة معرفية للفرد تمكنه من ترسيخ منظومة الوعي المجتمعي، وتعزز لديه الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، وتفتح آفاقه الفكرية على حضارات الشعوب، مشيرة إلى أن جائزة خليفة التربوية جعلت القراءة إحدى الركائز الأساسية في عمليات تقييم المرشحين والفائزين في دوراتها المختلفة، إدراكاً منها لقيمة القراءة ودورها في بناء الفرد والمجتمع.