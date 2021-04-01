فتح باب الترشح لدورة العام 2022 من الجائزة العالمية للرواية العربية

أبوظبي (الاتحاد)

فتحت الجائزة العالمية للرواية العربية باب الترشح للدورة الخامسة عشرة للجائزة، أمس، ليغلق في الـ 30 من يونيو المقبل. وتتأهل للمشاركة في دورة العام 2022 الروايات المكتوبة باللغة العربية والصادرة في طبعتها الأولى خلال الفترة بين 1 سبتمبر الماضي، وحتى 30 يونيو المقبل. وتتوقف حصة الروايات التي يقدمها الناشرون المؤهلون للتقدم على عدد المرات التي وصلت فيها كتب الناشر المعني إلى القائمة الطويلة في السنوات الخمس السابقة (2017-2021)، على النحو التالي:

* رواية واحدة للناشرين الذين لم يسبق لهم الوصول إلى القائمة الطويلة.

* روايتان للناشرين الذين سبق وصولهم إلى القائمة الطويلة مرة واحدة أو مرتين.

* ثلاث روايات للناشرين الذين سبق وصولهم إلى القائمة الطويلة ثلاث أو أربع مرات.

* أربع روايات للناشرين الذين سبق وصولهم إلى القائمة الطويلة خمس مرات أو أكثر.

وتمنح الجائزة العالمية للرواية العربية، أهمّ الجوائز الأدبية المرموقة عربياً، لأفضل رواية عربية في كل سنة حسب وجهة نظر لجنة التحكيم وتقييمها. وتهدف الجائزة، التي يرعاها حالياً مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في دولة الإمارات، وتحظى بدعم مؤسسة جائزة بوكر في لندن، إلى مكافأة التميّز في الأدب العربي المعاصر، ورفع مستوى الإقبال على قراءة هذا الأدب عالمياً من خلال ترجمة الروايات الفائزة والتي وصلت إلى القائمة القصيرة إلى لغات رئيسة أخرى ونشرها.