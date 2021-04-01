فتيحة الزموري تحرث الأرض في اللوحة!

نوف الموسى (دبي)

أرض مستوية فسيحة وممتدة بشكل لا يضاهى في كبريات صحارى العالم، معلقة على الحائط في لوحة، حاملة دلالة فنية، ذات بعد استثنائي، يعيد اكتشافنا ككيانات تتعمق في تجربتها من خلال تجذرها الفكري والشعوري والإنساني في تلك التربة التي حرثتها الفنانة التشكيلية المغربية فتيحة الزموري، وكأنها تمنح المشاهدة فُرصة زراعة بذرته الأولى، من خلال خطوط متوازية، تتحرك داخل اللوحة دونما تصادم، فلكل خط فكرته وخياره وحضوره الذي بدا لافتاً ضمن مشاركة العمل «landscape VIII» في معرض «آرت دبي»، تمثله «Comptoir des Mines Galerie»، وهي مساحة فنية معاصرة في مراكش، أوضح هشام الداؤدي، مؤسس وصاحب الغاليري، لـ «الاتحاد» أن العمل تم الحصول عليه من مقتنية إماراتية.

هشام الداؤدي

ومن أمام اللوحة، يسرد الداؤدي، الأبعاد التي تتناولها الزموري، وهي أن هناك مجتمعات وأفراداً يتشاركون الأرض، ولكنهم يطورون ثقافاتهم بماهية مختلفة.

وعن مشاركتهم في معرض «آرت دبي»، يقول: «أردنا أن نحدث هذا الالتقاء الفني بين الجيل الحالي من الفنانين في المغرب العربي، وفناني الشرق، حول قضايا جوهرية تجمعهم من مثل الحدود، والإرهاب، والسياسات الاقتصادية».

والاقتراب من عمل الزموري، يجعلك تتأمل مدى ثبات التموجات الرملية على اللوحة، ففي التربة بقايا قش، توحي بأرض زراعية، جاهزة لاستقبال بذور جديدة، وهي حالة من التبسيط لمفهوم الأرض العميق والمعقد، كأنها تتيح الفرصة لإعادة تفكيك وإنتاج مفهوم الأرض في الفكر الإنساني. أما المنحى الشاعري في اللوحة، فيتضح من خلال المساحات المفرغة المبطنة بين السطح وباطن الأرض، المحملة بهندستها المعمارية المتفردة، فيها الحيز المتاح للخيارات الفردية، لرمي «البذرة»، إما بالصف وفق مسافة بينها وبين بذرة وأخرى، أو بالنثر على مستوى الخط المرسوم على التربة، لتأتي بعدها حالة الردم للحيز، وتتولى الأرض بقوتها، استكمال تجليات الخلق للبذرة.

فتيحة الزموري

وتعمل الزموري على التعبير عن العابر والمنفلت فينا وفي العالم، إذ تسعى عبر أعمالها إلى العودة إلى الحالة البدائية والطبيعة، فأعمالها تأخذ وقتاً طويلاً في الاشتغال اليدوي، لشد الانتباه لقضايا إنسانية وتقليدية، وأيضاً إعادة التعريف بالفن باعتباره فضاءً لمتغيرات العالم، مازجة بين السيراميك والفحم والقماش.