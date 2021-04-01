نورة النومان: «ماندان» رسالة تحذيرية للشباب

الشارقة (الاتحاد)

حولت الكاتبة نورة النومان جلسة افتراضية نظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين في ختام فعالياته لشهر القراءة، إلى حوار تفاعلي مع 53 مشاركاً تخلله نقاش حول عملها الثاني في أدب الخيال العلمي «ماندان» والذي يعد تكملة لـ«أجوان» التي تشكل سلسلة أنجزت جزأها الثالث «سيدونية»، فيما تعكف على كتابة الجزء الرابع والأخير من السلسلة، مؤكدة أن كتبها تحمل رسالة للشباب العربي جوهرها «ألا تصدقوا وتنساقوا وراء من يسعى للعبث بعقولكم ومشاعركم».

وأخذت النومان المشاركين في رحلة إلى فضاءات رويات الخيال العلمي، معتبرة أن الكتابة في هذا المجال الأدبي أشبه بالمهمة المستحيلة، وتحتاج إلى قراءة الكثير من الكتب والتعرف إلى أساليب القتال ليتعلم الكاتب كيفية وصف مشاهد المعارك.

وأشارت إلى أنها كتبت للأطفال بمحض الصدفة فقط، وأضافت أنها في 2010، أصدرت لها دار كلمات كتابين للأطفال «القطة قطنة» و«القنفذ كيوي»، وخلال بحثها عن روايات عربية لبناتها اليافعات اكتشفت العجز الكبير في هذا النمط الأدبي، فبدأت في كتابة قصتها الأولى «أجوان» الحائزة جائزة اتصالات لأفضل كتاب لليافعين في العام 2013».