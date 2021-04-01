شرطة أبوظبي تطلق المكتبة الذكية للخمسين

أبوظبي (الاتحاد) - اختتمت شرطة أبوظبي فعاليات شهر القراءة بإطلاق المكتبة الذكية للخمسين، تزامناً مع عام الخميس وتحت شعار «أسرتي تقرأ»، بإدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة.

وأكد العميد الدكتور جمال محمد النقبي، رئيس لجنة الأدباء والقراءة، أن من يدعم القراءة يدعم بناء أجيال تبني «مستقبل ‫الإمارات»، وأن شهر القراءة يعد أولوية رئيسة في أجندة شرطة أبوظبي السنوية تعزيزاً للروابط الاجتماعية مع الموظفين، وانطلاقاً من أهمية نشر الثقافة والمعرفة للارتقاء بالمجتمع وتحقيق الاستراتيجية الوطنية والهادفة لصنع أجيال العطاء والنماء عبر مبادرات تشجع على القراءة وتدعم الوعي بمبادئ ومعايير العلم والتعلم.

وأثنى على مشاركة جميع قطاعات شرطة أبوظبي في الفعاليات انطلاقاً من حرصها على الإسهام بدورها الرائد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ العلم والمعرفة وتنمية المهارات العقلية والتعلم من تجارب الآخرين وزيادة الثقة في النفس، وتحفز عملية الإبداع.

وأوضح أن الفعاليات تضمنت مبادرة «ألهمني بقراءتك» بفكرة تصميم استمارة تحتوي عنوان الكتاب وملخصاً مبسطاً عن الكتاب، وكتباً مقترحة للقراءة، وعدد الكتب المقروءة خلال العام، ووسيلة القراءة وزيارات المكتبة، وتجربة التأليف ومجال الاهتمام في القراءة وكتابا غير حياتك، وأيضاً تفعيل ساعة القراءة للمنتسبين، ونشر مقولات القيادة الرشيدة المحفزة على القراءة، وإرسال رسائل نصية قصيرة للموظفين تحفز على الاطلاع على الكتب الهادفة والمفيدة.

كما اشتملت على عقد جلسات للقراءة بعنوان «اقرأ لأرتقي» نفذها مركز الدعم الاجتماعي بشرطة أبوظبي، وأيضاً عقد مجالس شرطة أبوظبي الافتراضية بمناقشة كتاب المحاولة الأخيرة للرائد د. حسن علي البشر. فيما استعرضت باسمة الجنيبي كتاب تستطيع إنشاء حياة استثنائية، كما عقدت ورشة عمل «غذي عقلك» لياسر البلوشي، وأيضاً تم عقد ورش عمل ومحاضرات وملتقيات وتوزيع كتيبات وتصميم رسومات معبرة لشعار «أسرتي تقرأ»، إلى جانب النشر بمنصات التواصل الاجتماعي في شرطة أبوظبي ومختلف وسائل الإعلام.

وحث رئيس لجنة الأدباء والقراءة المنتسبين على أهمية توجيه أبنائهم لاستغلال الإجازة الحالية بقراءة الكتب الهادفة والمفيدة، والتي تسهم في زيادة معرفتهم، من خلال اختيار موضوعات القراءة وإفساح وقت للقراءة يومياً، وتشجيعهم على توضيح خططهم اليومية للقراءة، وإتمام الكتب التي خططوا لقراءتها، مع ترشيح كتب تغطي جوانب أدبية مختلفة تعزز التجارب المتنوعة، وتنمي وتصقل شخصياتهم والاهتمام بمناقشتهم حول الكتب المختلفة.