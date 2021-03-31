«مسرح لشخص واحد» تسجّل حضورها الأول في الشرق الأوسط

أبوظبي (الاتحاد) - كشف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن استضافة العرض الأول لفعالية «مسرح لشخص واحد: هير وي آر» في الشرق الأوسط في 7 حتى 11 أبريل الجاري، عبر الإنترنت، وتجمع التجربة المسرحية الرقمية المبتكرة التي حظيت بإشادة النقاد في نيويورك وشيكاجو هذا العام، ممثلاً واحداً مع فرد واحد من الجمهور لحضور واحدة من خمس مسرحيات قصيرة مستوحاة من التجربة المشتركة التي يمر بها العالم حالياً.

وتأسست الفعالية في العام 2010 على يد كريستين جونز، مصممة الديكور الحائزة جائزة توني وأوليفيه، والعضو المساعدة في هيئة تدريس مدرسة «تيش» العليا للفنون بنيويورك.

وبدأت المنصة الرقمية التي تم تطويرها لهذه العروض على شكل كشك مسرحي متنقل في الأماكن العامة، يحاكي المبدأ باستخدام جهاز مصمم خصيصاً ليتيح للممثلين الحفاظ على التواصل البصري مع الجمهور أثناء تأدية العروض في منازلهم، لتقديم أعمال فنية فريدة بطابع شخصي تستحضر أهمية المشاعر للأداء الفردي عبر الإنترنت.

ويأتي تنظيم فعالية «مسرح لشخص واحد: هير وي آر» استجابة لأزمة كوفيد-19 التي يمر بها العالم حالياً، حيث ساهم الكتّاب المشاركون في تقديم أعمال تزخر بأفكار ووجهات نظر واعدة، وبالتزامن مع الذكرى المئوية للتصديق على التعديل التاسع عشر في الدستور الأميركي، والذي يضمن حق المرأة الدستوري في الاقتراع والتصويت، وتأسيس حركة «حياة السود مهمة»، وحركة «وي سي يو وات»، وغيرها من الحركات المناهضة للعنصرية والاستبداد.

إلى ذلك، قالت كريستين جونز، المؤسسة والمديرة الفنية المشاركة للفعالية: «صُممت فعالية مسرح لشخص واحد لتكون ملتقى فريداً يتيح للممثلين وأفراد الجمهور اللقاء كغرباء وتطوير رابط عاطفي خلال تجربتهم المشتركة. وخلال عملنا لتطوير الصيغة الرقمية للفعالية، ألهمتنا حركة «حياة السود مهمة» وغيرها من الحركات لتوفير منبر لهذه الأصوات والأفكار في أجواء تعكس أهمية هذه اللحظة الفريدة في التاريخ».

من جهتها، قالت جيني كونز، المديرة الفنية المشاركة: «افتقد ملايين الأشخاص في مختلف أنحاء العالم التواصل الاجتماعي في حياتهم اليومية، ونجد أنفسنا في هذه الأوقات التي تتسم بالقلق والوحدة أسرى مساحاتنا الخاصة»، مشيرة إلى أن «المسرحيات التي تؤديها نخبة من أفضل الفنانين التفاعليين في الولايات المتحدة، وسيلة للخروج من عوالمنا الخاصة والتفاعل والتعاطف مع الآخرين، بالإضافة إلى إيجاد أساليب مشتركة لمواجهة هذه الظروف يداً بيد».

من جهته، قال بيل براجين، المدير الفني التنفيذي في مركز الفنون: «تأتي فعالية مسرح لشخص واحد بالصيغة الأمثل في ظل هذه الأوقات وما فرضته من قيود على المساحات الفنية العامة، ونجح مركز الفنون في تسليط الضوء على الفنانين الذين يستخدمون المنصات الرقمية لإنشاء روابط إنسانية فريدة، حيث تضمن هذه التجربة المسرحية الرقمية التي تجمع ممثلاً واحداً مع فرد واحد من الجمهور تعزيز الروابط العاطفية والقيم السامية للمسرح»، مؤكداً أن المشروع يكتسب أهمية بفضل مشاركة مجموعة رفيعة المستوى من الفنانين المسرحيين.



10 دقائق

تستمر عروض فعالية مسرح لشخص واحد: هير وي آر، من الساعة 8 مساءً حتى 9:30 ليلاً، وسيتم اختيار الأداء للجمهور عشوائياً عند انضمامهم للعرض. ويستمر كل عرض عبر الإنترنت أقل من 10 دقائق، ولكل تذكرة يتم حجزها، سيختبر الجمهور أحد العروض التالية:

- «شكراً لحضوركم بالسلامة» بقلم ستايسي، روز وإخراج كانديس سي جونز، وأداء باتريس بيل.

- «مفاوضات ويتيرلي» بقلم ليديا دايموند، وإخراج تيفاني نيكول جرين، وأداء نيكول سالتر.

- «محاربة الوباء» بقلم كارميليتا تروبيكانا، إخراج ريبيكا مارتينيز، وأداء زوليما جيفارا.

- «قبل أميركا كانت أميركا» بقلم ديلانا ستودي، إخراج تاميلا وودارد، وأداء شيلا ليفنر.

- «ما هي الأشياء التي يجب أن أتذكرها؟» بقلم لين نوتاج، إخراج تيفاني نيكول جرين، وأداء إيزا ديفيس.