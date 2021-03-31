«شؤون الضواحي» تنظم فعاليات متنوعة في «الأيام التراثية»

الشارقة (الاتحاد) - شاركت دائرة شؤون الضواحي والقرى، من خلال فرعها في مدينة خورفكان، في أيام الشارقة التراثية، بفقرات متنوعة تؤصل للتراث، وتعمل على إحيائه من خلال تنوع وزخم مشاركتها التي تتواصل حتى الثالث من شهر أبريل.

وشهد فعاليات الدائرة التي تألقت منذ انطلاقها إقبالاً من طرف الأهالي، وتجدد عروضها، بحضور خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، وبحضور الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، ومعالي دافلاتزودا زلفية دافلات، وزيرة الثقافة في طاجيكستان وشريفي بهادور محمود زاده سفير جمهورية طاجيكستان لدى الدولة، بالإضافة إلى محبي وعشاق التراث وجمع كبير من أهالي وسكان خورفكان والمنطقة الشرقية وزوار المكان من الإمارات.

واطلع الحضور على مشاركة الدائرة لهذا العام في الأيام التراثية في مدينة خورفكان، والتي شملت ركن الرسومات التراثية، وركن المقتنيات التراثية لجمعية الفنون الشعبية بخورفكان.

واستضافت الدائرة فرقة لفلكلور دولة مقدونيا على مسرح الدائرة وفقرة الأزياء التراثية للأطفال تقدمها مركز الطفل في خورفكان التابع لمؤسسة الشارقة للطفل بجانب استضافة موهبة من مدينة خورفكان للرسم الحي للفنانة نوف وورش عمل للأطفال.

كما شملت الفقرات الثرية للدائرة ضمن الأيام استضافة فن الرواحل للشحوح وفقرة عازف العود للموهوب أحمد المهيري، لتبرز زمن الماضي الجميل، وما يكتنزه من ملامح الأصالة والتراث.

وعكست فعاليات الدائرة في مختلف الأركان والبرامج المفهوم الحضاري للتراث والإسهام في التعبير عن مضمونه، من خلال استعراض مختلف أوجه ومكونات وعناصر تراث الإمارات الجميل بصورة عامة وإمارة الشارقة بصورة خاصة، حيث تقدم الدائرة مساحة لعشاق التراث بالاطلاع عليه عن كثب في مختلف تفاصيله، ومتابعة فعاليات غنية تظهر خصوصية تراث المنطقة.