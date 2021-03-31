اكتمال عقد المتنافسين على بردة «أمير الشعراء»

أبوظبي (الاتحاد)

في الحلقة التاسعة من برنامج «أمير الشعراء»، التي بثت أمس من على شاطئ الراحة في أبوظبي، انضمت السعودية حوراء الهميلي إلى المتنافسين على بردة الشعر بتصويت المشاهدين بمجموع بلغ 70%، وتصدرت إلى جانب العراقية زينب جبار تقييم لجنة التحكيم في الحلقة نصف النهائية بواقع 28 درجة، ثم المغربي عمر الراجي بـ 25 درجة، ثم المصري السيد خلف أبو ديوان بـ24 درجة، فيما حصل السعودي سلطان الضيط، والموريتاني محمد المامي على 23 درجة لكل منهما. وسيتم تقييم الشعراء من 30 درجة خلال حلقة الأسبوع المقبل الختامية، ويضاف إلى الدرجتين تصويت الجمهور بواقع 40 درجة، تمهيداً لإعلان صاحب اللقب.

واستندت لجنة التحكيم في أمسية نصف النهائي، من البرنامج، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، إلى معاييرَ تنافسية جديدة، إذ تعين على المتسابقين خلال الحلقة مروران لكل شاعر، في الأول يكتب قصيدة من 10 أبيات تروي تجربته مع الأمل وحب الحياة وسط تحديات الجائحة العالمية «كوفيد - 19»، وفي الثاني عليه ارتجال مجاراة لأبيات شعرية من اختيار لجنة التحكيم على نفس القافية والوزن.

وانطلقت الأمسية بإلقاء أبو ديوان، قصيدة بعنوان «ملائكيون في جنائز النار»، فيما قدمت جبار قصيدة بعنوان «نونٌ في مَهَبِّ الحُلُمينِ»، وأنشد الضيط قصيدة «بابٌ مُوارَبٌ للضوء»، ثم قدم الراجي قصيدة بعنوان «أَجْنِحَةُ اُلشفاء»، وشارك المامي بقصيدة «هروباً من الإطار»، وختاماً قدمت الهميلي قصيدة بعنوان «بياضٌ لا أخطئ رائحتَه».

وفي المرور الثاني، ألقى كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم أبياتاً شعرية، وكان أمام الشعراء دقيقة واحدة فقط لمجاراتها على نفس القافية والوزن، حيث ألقى الدكتور علي بن تميم بيتاً من الشعر لأبي تمام «مَطَرٌ يَذُوبُ الصَّحْوُ منه وبَعْدَه صَحْوٌ يَكادُ مِنَ الغَضَارة يُمْطِرُ»، وألقى الدكتور صلاح فضل بيتاً لابن زيدون «أَنَّ الزَمانَ الَّذي مازالَ يُضحِكُنا أُنساً بِقُربِهِمُ قَد عادَ يُبكينا»، فيما ألقى الدكتور عبدالملك مرتاض بيتاً لأبي علاء المعري «ولو أنّي حُبِيتُ الخُلْدَ فَرْداً لمَا أحبَبْتُ بالخُلْدِ انفِرادا».

وأكدت لجنة التحكيم أن الشعراء أثبتوا موهبتهم، وأجادوا فيما كتبوا من أبيات ورفعوا راية الشعر عالياً، ولقد استطاع الشعراء أن يكتبوا بزمن قياسي على البحر الكامل والبحر الوسيط والبحر الوافر، وهذا برهان على شاعريتهم وقدرتهم على التنقل بيسر من بحر لآخر ومن قافية لأخرى، مؤكدين أن هذا الموسم فيه شعراء كبار.

وقدمت عازفة التشيلو الإماراتية إلهام المرزوقي مقطوعة موسيقية أضافت روعة لجمال الشعر بعذب الألحان.

فائزو «تيك توك»

انتهت المسابقة الأسبوعية التي تم إطلاقها عبر منصة «تيك توك»، وشارك فيها الكثير من متذوقي الشعر، حيث تم خلال الحلقة الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز نقدية قيمتها 1000 دولار لكل فائز، وهم: عبد الرحمن المريس من الإمارات، ومحمد الألوسي من العراق، وطارق فيصل من مصر.