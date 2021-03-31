هالة بدري: «آرت دبي» مؤشر على تعافي الصناعات الإبداعية

دبي (الاتحاد)

أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أهمية معرض «آرت دبي»، بوصفه يعزز مكانة دبي وجهة إقليمية وعالمية رائدة وآمنة للفنون، ويشكل مرآةً تعكس قوة مجتمعها الفني وقدرته على مواجهة جميع الظروف، وعلامةً مهمة على تعافي الصناعات الإبداعية فيها، جاء ذلك أثناء زيارتها أمس المعرض، مشيرة إلى الاهتمام الذي توليه الهيئة لرسالة هذا الحدث الذي يستقطب سنوياً فنانين مبدعين من جميع أنحاء العالم وعشرات آلاف الزوار، مرسخاً مكانته كأحد أهم المعارض الفنية في العالم.

وشددت بدري على حرص «دبي للثقافة» على رعاية المواهب الإبداعية المحلية، وتوفير بيئة داعمة لنموها، وترويج أعمالها وانطلاقها نحو العالمية، وتعزيز تعاونها مع شركائها من الأطراف الفاعلة في القطاع الإبداعي من أجل تحقيق ذلك، ومنهم «آرت دبي» الذي تربط الهيئة به شراكة وثيقة، وتعاون مشترك تسعى من خلاله إلى ترسيخ بصمة الإمارة الثقافية على الساحة الدولية.