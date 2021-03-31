عددان جديدان من مجلتي «الشرقية» و«الوسطى»

الشارقة (الاتحاد) - أصدرت دائرة الثقافة بالشارقة العدد التاسع عشر عن شهر أبريل 2021 من مجلتي «الشرقية» و«الوسطى»، واشتمل العددان على مجموعة مواضيع مميزة ومتنوعة راصدة للحراك التنموي والثقافي المتمثل في مختلف المشاريع التي تنفذها حكومة الشارقة في المنطقتين، الوسطى والشرقية، محاولة رسم صورة أكثر قرباً لتفاصيل وحيثيات المشهد التطويري المتنامي في كلتا المنطقتين.

وقد ضمّ العدد التاسع عشر من مجلة «الشرقية» عدة أبوابٍ تشتملُ على مواد شائقة غطت كافة المجالات التنموية والاجتماعية والثقافية والتراثية بمدن المنطقة الشرقية، ففي باب «إنجاز» تم تسليط الضوء على السياحة الجبلية في المنطقة الشرقية، كونها إحدى أهم ركائز التنمية المستدامة التي تعملُ الحكومة على إنجازها بناءً على توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وقد تناول باب إنجاز العديد من المعالم السياحية الموجودة في مدن المنطقة الشرقية، وسُلّط الضوء على ما شهدته تلك المناطق الجبلية في خورفكان وكلباء ودبا الحصن من مشاريع تطويرية كبيرة، تجمع بين أصالة التاريخ المتمثلة في المتاحف والحصون والقلاع والمناطق التاريخية، وبين الحداثة متملثة في الحدائق والاستراحات والأماكن الترفيهية والمنتجعات السياحية وغيرها. أما في باب «درب القمة»، فضمّ حواراً مع لؤي سعيد النقبي رئيس قسم الاتصال الحكومي في فرع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بخورفكان ونائب رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين، سلط الضوء على أبرز المحطات التي مرّ بها وكيف استطاع أن يتحدى إعاقته البصرية، ويواصل العمل والتحصيل العلمي، مثبتاً أن الإرادة القوية تحقق النجاح، واشتمل باب «تحت الضوء» على أهم إنجازات ومشاركات مجلس أولياء دبا الحصن، ودوره كشريك رئيسي في دعم العملية التربوية، للوصول بها إلى نتائج مشرفة تعود على الطلاب بالنفع والتفوق والتميز. وضمّ باب «مكتبتي» حواراً ثقافياً مع بدر كرم الريسي، أحد مثقفي خورفكان، ممن يمتلكون مكتبات مميزة في منازلهم، سلّط فيه الضوء على حبه وشغفه بالقراءة. وقد اشتمل العدد أيضاً على باقة مميزة وشائقةٍ من الأخبار التنموية والاجتماعية والثقافية، بجانب تنويعة من المواد والمقالات التحليلية.

«الوسطى»: تقارير متنوعة

واحتوى العدد التاسع عشر من مجلة «الوسطى» على باقةٍ من المتابعات والتقارير المتنوعة التي ترصد المشاريع التنموية التي تجري في مدن المنطقة الوسطى من الشارقة، فجاء في باب «إنجاز» تقرير تفصيليّ عن مشاريع الأسواق التجارية التي أنجزتها حكومة الشارقة في منطقة البطائح كسوق الجمعة وسوق المواشي ومسلخ البطائح وجمعية الشارقة التعاونية، وغيرها، وفي باب «درب القمة»، أُجريَ حوارٌ مع الدكتور علي سالم الطنيجي، أمين السر العام بمجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى، ونائب رئيس مجلس ضاحية البستان بمدينة الذيد، ومن خلاله سلط الضوء على أبرز محطات حياته ونشأته في مدينة الذيد، ويشتملُ باب «ملامح أصيلة» على حوارٍ مع مصبح بطي القايدي أحد رجالات المنطقة الوسطى الذين خبروا قصص الماضي، يحكي فيه قصته وتجاربه التي عاشها في ذلك الزمن. أما في باب «تحت الضوء» فيسلط الضوء على تجربة «فروع نادي سيدات الشارقة بالمنطقة الوسطى»، التي تتوزع بين الذيد والمدام والثميد ومليحة والبطائح، والتي مثلت متنفساً لسيدات المنطقة حيث يمارسن فيها الرياضة وكل الهوايات الأخرى في جو من الخصوصية والأمان. أما عن باب «على الرحب» الذي يعرف الجميع على أجمل معالم المنطقة الوسطى فثمة تقرير مصور يسلط الضوء على مركز الذيد للحياة الفطرية، والذي يعد أحد المشروعات الحيوية الرائدة في عالم السياحة البيئية، كما يتضمن العدد باقة متكاملة من الأخبار المتنوعة والفعاليات الثقافية والرياضية والمجتمعية، والتقارير التي تبرز ثراء المنطقة، وتسلط الضوء على تراثها الأصيل.