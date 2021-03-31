مكتبة وادي الحلو تطور مهارات الأطفال اللغوية

الشارقة (الشارقة) - احتفاء بشهر القراءة نظمت مكتبة وادي الحلو العامة التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، يوم الثلاثاء الماضي، جلسة قرائية افتراضية بالتعاون مع مؤسسة نور للنشر، تحت عنوان «القراءة غذاء الروح» قدمتها الكاتبة نور عرب مؤلفة قصص أطفال ومؤسسة دار نور للنشر، عبر برنامج التطبيق المرئي «زووم».

وقرأت الكاتبة ثلاث قصص قصيرة من مؤلفاتها، الأولى بعنوان «نايا في المطبخ»، وهي القصة الثانية من سلسلة «نايا»، حيث تحفز القصة الأطفال على حب الاكتشاف المستمر في المنزل، وتحديداً المطبخ، ذلك المكان الذي يمتلئ بالأشياء الجميلة التي تحرضهم على البحث واللعب بمحتوياته، وتنقل القصة كما جميع قصص السلسلة مشاهد جميلة من كل منزل وتجسد حوارات واقعية بين الأم وأطفالها.

أما القصة الثانية فكانت من سلسلة «فهود» وهي بعنوان «فهود بطل حقيقي»، حيث تظهر القصة مواصفات البطل الحقيقي الطيب القلب والمتسامح الذي لا يسمح للغضب أن يتحكم فيه، والقصة الثالثة أيضاً من سلسلة «فهود» بعنوان «رمضان محبة»، وهي قصة تترك أثراً جميلاً في قلب كل طفل يود أن يعلم المعنى الحقيقي لشهر المحبة والتعاون والتسامح بأسلوب مبسط ومحبب للأطفال.

وتخلل قراءة القصص حوار بين الكاتبة والأطفال المشاركين، حول أحداث القصص لتطوير مهاراتهم اللغوية وذكائهم العاطفي وتطوير الخيال والإبداع لديهم، بالإضافة إلى تحفيزهم وتشجيعهم على القراءة. وأطلقت الكاتبة نور عرب مبادرة خاصة للمشاركين في الجلسة، منحتهم من خلالها فرصة لدخول المنصة الإلكترونية الخاصة بمؤسسة نور للنشر بشكل مجاني لقراءة القصص والاستفادة منها لمدة عشرة أيام تماشياً مع مبادرات شهر القراءة.