«إبداعات كتاتيب».. 26 عملاً خطياً لـ17 طالباً

الشارقة (الاتحاد)

افتتح محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، معرض «إبداعات كتاتيب»، الثالث، لمبدعي الخط العربي في المنطقة الوسطى، في مركز الذيد الثقافي، والذي ضم 26 عملاً خطياً لـ17 طالباً وطالبة، حازوا جوائز في المسابقات التي ينظمها برنامج «كتاتيب».

وعكست اللوحات ثقافة بصرية عميقة، وأظهرت حِرفية الطلبة في تطويع الحرف العربي بشكلٍ لافت في اللوحة المستندة إلى الإبداع في خطوط متنوعة مثل الرقعة، والنسخ، الديواني، فيما حملت آيات قرآنية وأدعية وعبارات إرشادية.

وقال القصير: إن برنامج «كتاتيب»، منذ انطلاقه في العام 2015، أعاد إلى الخط العربي حيويته وألقه، كما أوجد ثقافة بصرية وفكرية عميقة خلال تلك السنوات. وأشار المشرفون، إلى أن المعرض يجمع مشاركات تلاميذ من جميع مناطق الوسطى، إضافة إلى منتسبات من جمعية الاتحاد النسائية، موضحين أن جميع الأعمال المشاركة في المعرض جرى إنتاجها خلال الجائحة.