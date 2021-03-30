«الشارقة للمتاحف» تنظم «بيتنا القديم»

الشارقة (الاتحاد) - تنظم هيئة الشارقة للمتاحف جلسة حوارية بعنوان: «بيتنا القديم» في متحف بيت النابودة، في الـ 2 من أبريل المقبل، لتسليط الضوء على حياة النابودة أحد أكبر تجار اللؤلؤ الذي امتدت صلاته التجارية إلى الهند وأفريقيا وفرنسا.

وتهدف الهيئة من خلال الجلسة إلى إتاحة الفرصة لزوار منطقة قلب الشارقة، للاطلاع على الهندسة المعمارية المتميزة في البيت، والتعرف إلى أبرز مميزات البيوت التراثية القديمة، التي تم تشييدها بما يناسب البيئة المحيطة، بالإضافة إلى استعراض سيرة حياة التاجر الإماراتي الراحل عبيد بن عيسى بن علي بن ناصر الشامسي، الملقّب بـ«النابودة»، باعتباره أحد أكبر التجار في المنطقة، بالإضافة إلى مواقفه الإنسانية مع الفقراء، واهتمامه بالتعليم والعبادة والفن المعماري، كما سيتم تناول التراث العمراني في الدولة، وأهمية الحفاظ عليه، إلى جانب استعراض أهم المباني القديمة في الدولة، ودور جمعية التراث العمراني وأهدافها.

ويمكن لجميع أفراد المجتمع الإماراتي حضور الجلسة، والاستمتاع بأجواء تراثية، تعيد إلى الأذهان تفاصيل الماضي، وتعرفهم بالتحديات الجسيمة التي واجهها الأجداد، كما تكشف أمامهم الأنماط الهندسية المعمارية التي تأسست عليها تلك البيوت، والتي شكلت منعطفاً في التصاميم المعمارية للبيوت الحديثة.

ويعتبر بيت النابودة أحد أقدم وأكبر البيوت في الشارقة، ويعد أنموذجاً للمنزل الساحلي الكبير، حيث تعود ملكيته للراحل عبيد بن عيسى الشامسي، الذي كان أحد أكبر التجار، وامتدت صلاته التجارية إلى الهند وأفريقيا وفرنسا، وقد عاش النابودة في هذا المنزل الذي شُيد سنة 1845 تقريباً.

ويتألف البيت الذي يحمل عناصر التصميم والممارسات الثقافية المحلية، ويدمجها مع التأثير المعماري في منطقة الخليج الواسعة، من طابقين، وتتوسطه ساحة كبيرة وجدران مصنوعة من الحجر المرجاني، بالإضافة إلى الأعمدة الفريدة والمتميزة، المصنعة من الساج، حيث تحمل نقوشاً دقيقة من الجص والخشب، كما يجمع بيت النابودة بين عناصر غير معقدة وابتكارية ومعمارية تُعرف باسم ملاقف الهواء، التي تساعد على تلطيف درجة حرارة الغرف.



