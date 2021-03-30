«الإيبرو» في «الشارقة التراثية».. رقصات على الماء

أبوظبي (الاتحاد)

يقدم خبراء من إدارة الترميم والمخطوطات بمعهد الشارقة للتراث عروضاً للرسم على الماء، أو ما يعرف بفن الإيبرو، ضمن فعاليّات الدورة الـ18 من «أيام الشارقة التراثية»، لإنتاج أشكال ملونة تطبع على الورق، بغرض استخدامها في تزيين أغلفة المخطوطات وصفحاتها الداخلية بعد ترميمها.

ولتنفيذ لوحات من هذا النوع، تستخدم مواد خاصة تساعد على طفو قطرات الألوان على الماء، ثم تحريكها وتشكيلها لتحديد نقاط التداخل والحدود بين دوائر وخطوط كل لون، في عملية خلق فني بديع، تعتمد على الحس الجمالي لإنتاج أشكال تجريدية، تحظى مراحل رسمها بدهشة الجمهور.

في هذا السياق وضمن أنشطة البرنامج الأكاديمي المصاحبة للأيام التراثية، قدم المهندس حسن مأمون مملوك، رئيس قسم الترميم والمخطوطات بمعهد الشارقة للتراث، عرضاً لخطوات إنقاذ وترميم المخطوطات، وصولاً إلى عملية تزيينها بوساطة الورق المجزع، أو فن الإيبرو، الذي ذكر أن استخدامه بدأ منذ عصر السلاجقة، واستمر الاهتمام بهذه المهنة لتزيين المخطوطات بما يلائم حساسية أوراقها، باستخدام ألوان مشتقة من مواد طبيعية غالية الثمن.

وذكر مملوك أن من بين المواد التي يعتمد عليها فن الإيبرو مادة مرارة العجل، لأنها تعمل على منع تداخل الألوان أو امتزاجها بالماء، حيث يقوم الفنان بالعمل على اللوحة السائلة، من خلال تحريك وتوسيع قطرات الألوان على الماء بفرشاة مخصصة، تصنع من شعر ذيل الحصان، وتطوى بطريقة معينة على عود من ساق أوراق الجوري.

واستعرضت موزة زعل، الخبيرة المختصة بتنفيذ رسوم الإيبرو، في ورشة قدمتها لجمهور «الأيام» فن الرسم على الماء والتقاط الدوائر اللونية بوساطة الورق، حيث تابع الجمهور اللوحات عند اكتمالها في حوض من الزنك، ثم مرحلة التقاط الشكل المرسوم بخفة ورشاقة على الأوراق.

وعن مراحل الترميم، أوضح حسن مملوك، أن الخطوة الأولى تبدأ بتعقيم المخطوطات وتنظيفها لإزالة الآفات البيولوجية، وتقييم حالتها، قبل الانتقال إلى مرحلة الترميم، التي بدورها تنقسم إلى نوع يدوي لترميم المخطوطات المكتوبة باليد، وآخر آلي يناسب الكتب المطبوعة فقط.



