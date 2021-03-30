ترشيح 250 فرداً من 68 دولة لجائزة "أستريد ليندجرين" لأدب الأطفال

جرى ترشيح أكثر من 250 فرداً من 68 دولة، للفوز بجائزة الكاتبة السويدية الراحلة، أستريد ليندجرين التذكارية لهذا العام، وهي واحدة من الجوائز الأدبية المرموقة في العالم والتي تستهدف الأطفال والشباب.

ومن المقرر إعلان الفائز بالجائزة السنوية التي تبلغ قيمتها 5 ملايين كرون (574 ألف دولار)، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وكانت الحكومة السويدية أطلقت الجائزة في عام 2002، لتكريم كتاب ورسامي أدب الأطفال والشباب، بالاضافة إلى تكريم المروجين للقراءة انطلاقاً من روح المؤلفة السويدية أستريد ليندجرين.

وتوفيت ليندجرين في عام 2002 عن عمر ناهز 94 عاماً، بعد حياة خلقت العديد من الشخصيات الخيالية التي حظت بشعبية كبيرة، ومن بينها شخصية "بيبي لونجستوكينج".

وكانت فنانة الكتب المصورة والمؤلفة الكورية الجنوبية، بايك هينا، الفائزة بالجائزة في عام 2020، حيث قال رئيس لجنة التحكيم، بويل ويستين في العام الماضي إن كتبها تقدم قصصاً "عن العزلة والتضامن".