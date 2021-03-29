«أمير الشعراء»: الحلقة قبل الأخيرة تنطلق مساء غدٍ الثلاثاء

أبوظبي (وام) - تنطلق مساء يوم غدٍ الثلاثاء الموافق، 30 مارس الجاري، تاسع حلقات البث المباشر والحلقة قبل الأخيرة من برنامج «أمير الشعراء»، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث، وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي وعبر قناتي «الإمارات وبينونة».

ستشهد المرحلة الأخيرة منافسة ستة شعراء على مدار حلقتين، والذين سيقدمون روائعهم الشعرية أمام أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من: الدكتور علي بن تميم، والدكتور صلاح فضل، والدكتور عبدالملك مرتاض، ومقدمة البرنامج مهيرة عبدالعزيز.

وكانت الحلقة الماضية قد شهدت تأهل الشاعر السيد خلف أبو ديوان من مصر، بعد حصوله على أعلى درجات لجنة التحكيم في أمسيته الثامنة، مسجلاً 46 درجة، ليتأهل بذلك إلى المرحلة الثالثة من البرنامج، فيما ينتظر تصويت المشاهدين كل من (الشاعرة حوراء الهميلي من المملكة العربية السعودية، الشاعر ضيف الله جالو من الولايات المتحدة الأميركية، الشاعر عبدالعزيز لو من السنغال، الشاعر السيد أحمد العلوي من البحرين)، حيث إن لدى كل واحد منهم فرصة الانضمام إلى زملائه في المرحلة القادمة (قبل النهائية)، وبإمكان المشاهدين التصويت لشاعرهم المفضل عبر التطبيق الخاص ببرنامج أمير الشعراء.

وقد تمكن خمسة شعراء من حجز مقاعدهم في الحلقة ما قبل النهائية، وهم: الشاعرة زينب جبار من العراق، الشاعر السيد خلف أبو ديوان من مصر، الشاعر عمر الراجي من المغرب، الشاعر سلطان الضيط من السعودية، الشاعر محمد المامي من موريتانيا، فيما سيتم الإعلان عن الشاعر السادس بداية حلقة الغد بعد انتهاء المهلة المحددة لتصويت المشاهدين.