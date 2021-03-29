«معهد الدبلوماسية الثقافية» يشارك في المنتدى الدولي الثاني «دوشانبي ناوروز» بطاجيكستان

دبي (الاتحاد) - اختتم وفد المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية بدبي IICD، برئاسة محمد كامل المعيني رئيس المعهد مشاركته في المنتدي الدولي الثاني «دوشانبي ناوروز» الذي انعقد مؤخراً في دوشانبي عاصمة جمهورية طاجيكستان احتفاءً باليوم العالمي لناوروز، وبمبادرة من السلطة التنفيذية في دوشانبي، بحضور نائب رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان «ماتلوباخون ساتوريون» وممثلي المكتب التنفيذي لرئيس جمهورية طاجيكستان والوزارات والإدارات والمدن الشقيقة وأعضاء السلك الدبلوماسي ومؤسسات التعليم الثانوي والعالي وخبراء ومديري شركات السياحة والإعلام والمتخصصون المحليون والأجانب.

وتناول المنتدى محاور عدة، أهمها الناوروز - محور الروابط الثقافية، وقائد ثقافي وعلامة سياحة وطنية، وفكرة الإبداع والتنمية، وخلق تعاون ثقافي وسياحي وجوهر التنمية السياحية.

وقال الدكتور محمد كامل المعيني رئيس المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية، إن المعهد يساعد في تعزيز التفاهم المتبادل للاختلافات الثقافية، مؤكداً أن الدبلوماسية الثقافية والسياحة لهما دور كبير في عالمنا اليوم، ويكمل كل منهما الآخر، فالدبلوماسية الثقافية هي تبادل الأفكار والمعلومات والفن واللغة والقيم والجوانب الثقافية الأخرى بين الدول وشعوبها للمساعدة على فهم أفضل لبعضها بعضاً. وتتكشف الدبلوماسية الثقافية عن روح الأمم، وهذا هو جوهرها، وتعد دبلوماسية السياحة قطاعاً مهماً في كل دولة؛ لأنها تساعد في تطوير القطاع الاقتصادي وتلعب دوراً كبيراً في النمو الثقافي، والاقتصادي، والطاقة، ورأس المال.