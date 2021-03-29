مجلس رعاية التعليم بالفجيرة يطلق مسابقة «اكتب لنقرأ»

الفجيرة (الاتحاد) - أطلق مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية في حكومة الفجيرة مسابقة «اكتب لنقرأ»، وذلك تماشياً مع توجيهات الحكومة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة للاحتفاء بشهر القراءة، بهدف جعلها منهجاً وشعاراً لنهضة المجتمع.

وتعتبر هذه المسابقة ركيزة لتنمية مهارات كتابة القصة القصيرة والاطلاع والكتابة وصياغة الأساليب الفنية والجوانب المعرفية والثقافية وتحفيز المنافسة والتميز للمعنيين بهذا الميدان.

ومن جهته أكد المستشار راشد عبيد الحفيتي، رئيس المجلس، على أهمية تعزيز ثقافة أمة «اقرأ» بنشر الوعي الثقافي لدى الموظفين، وتوسيع آفاق تفكيرهم بتنمية مهارات التحليل والكتابة. ويرى أن تنمية الطاقات البشرية من الممكن أن تحقق أقصى معايير الاستدامة من خلال استثمار عقول الموظفين في التعليم الذاتي.

ومن جانبها أوضحت موزة اليماحي، رئيس قسم العلاقات العامة والمشرفة على تنفيذ المسابقة، اشتراطات المشاركة بالمعايير المحدده: تم توضيح هذه الاشتراطات لمن يرغب في المشاركة من موظفي حكومة الفجيرة، وينحصر الموضوع في مجال القصة القصيرة التي لم تنشر أو تشارك في أي مسابقة أخرى، وقد تم تحديد تاريخ واحد وثلاثين من مارس الحالي كآخر موعد لتسليم المشاركات عن طريق البريد الإلكتروني للمجلس.

وأكدت موزة اليماحي أنه سيتم تكريم أفضل الأعمال المشاركة في مسابقة «اكتب لنقرأ».

يذكر أن المجلس قد أسهم بفعاليات متنوعة في الميدان التعليمي والتربوي والثقافي وورش عمل متنوعة، وتحرص الأمانة العامة للمجلس على المساهمة في رعاية ودعم التعليم وشؤونه في جميع مراحله لتحقيق أهداف التنمية، إلى جانب حرصها على دعم الطلبة وتشجيعهم ومتابعتهم في تحصيلهم العلمي.