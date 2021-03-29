مصر والمغرب باكورتا محطات «الشارقة للتكريم»

الشارقة (أبوظبي)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتكريم الشخصيات التي أسهمت في خدمة الثقافة العربية المعاصرة، تنطلق في الرابع من أبريل المقبل فعاليات ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي، في جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وفقا، لعبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، موضحاً أن المكرمين هما المصري السيد إمام، والمغربية حسناء داوود.

حسناء داوود

ولإمام دور بارز في مجال الأدب، حيث عمل مستشاراً أدبياً لمجلة الثقافة الجديدة، وترأس نادي الأدب بمحافظة البحيرة لدورات متتالية، أما الأديبة والباحثة داوود فلها مبادرات واهتمامات كباحثة في التاريخ الحديث والمعاصر لمدينة تطوان خصوصاً وتاريخ المغرب عموماً.

وقال العويس: إن الملتقى التكريمي في مصر والمغرب يشمل تنظيم ندوة للمحتفى به، يدعى لها أدباء وإعلاميون ومهتمون بالشأن الثقافي العربي، إضافة إلى إعادة طباعة مؤلفاته، كما يمنح المكرم شهادة تقديرية من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة إضافة إلى التقدير المادي.

وأوضح: أن ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي استمرار لمتوالية العطاء الثقافي لإمارة الشارقة، ويأتي في سياق رؤية ونهج الشارقة الثقافي الممتد منذ عقود، والتي أهلتها لتنال ألقابها الثقافية (عاصمة الثقافة العربية، عاصمة الثقافة الإسلامية، وعاصمة عالمية للكتاب)»، مؤكداً أن المبادرة لقيت تثميناً لافتاً من مثقفين عرب ومؤسسات ثقافية.