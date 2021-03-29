«دبي للثقافة»: المسرح ركيزة في التنمية المستدامة

دبي (الاتحاد) - في اليوم العالمي للمسرح الذي صادف يوم 27 الجاري، تحتفي هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بهذا الفن الجميل عبر تسليط الضوء على جهود الإمارة في مجال المسرح واهتمامها بتنشئة وتأهيل المواهب الشابة، لتكون جزءاً من تكوين المسرح الإماراتي وتسهم في النهوض به ليصل إلى العالمية، مؤكدة أنه ركيزة في التنمية المستدامة.

وبوصفها الجهة الحكومية المؤتمنة على قطاع الثقافة والفنون في دبي، تحرص «دبي للثقافة» على توظيف خبراتها لرفد القطاع المسرحي في الإمارة بالمواهب بعد اكتشافها، والعمل مع شركائها الاستراتيجيين في هذا المجال لتطويرها وتبنّيها. وتعمل من أجل خلق بيئة مسرحية ترتقي بالمواهب الشابة، وتدفعها لمواصلة تطوير شغفها في المجال الإبداعي.

وكجزء من هذه الجهود، وإدراكاً منها لأهمية المسرح المدرسي كدعامة أساسية لاكتشاف المواهب المحلية وتطويرها لتسهم في النهوض بأنواع المسرح الأخرى، أطلقت الهيئة الدورة الأولى من مهرجان دبي للمسرح المدرسي في عام 2018 ليصبح حدثاً سنوياً على أجندة الإمارة الثقافية.

وتسهم هذه المبادرة في الارتقاء بالمسرح المدرسي شكلاً ومضموناً في دبي، وتعمل على زيادة الوعي الفني والمسرحي لدى الطلاب والهيئات التدريسية، وتطوير الأفق الفني لدى الطلبة والمشرفين في المدارس، وإفساح المجال أمام المواهب للدخول في عالم المسرح والمشاركة في أعمال تتناسب مع إمكاناتهم.

أما «مهرجان دبي لمسرح الشباب» فهو احتفالية مسرحية محلية سنوية تخص فئة الشباب، ويختزل الألق المسرحي في الإمارة. وتنظم «دبي للثقافة» هذا المهرجان كل عام، بهدف تعزيز دور القطاع المسرحي في دولة الإمارات، وتحفيز الشباب للإقبال على فن المسرح الراقي، وخلق بيئة إبداعية مستدامة للفنون المسرحية، والنهوض بالمسرح الإماراتي.

وتشتمل فعالياته على أنشطة وفعاليات متميزة، من أهمها الملتقى الشبابي المسرحي والمسرحيات القصيرة، إضافة إلى المعرض المصاحب للمهرجان والذي يحتوي على مسيرة المهرجان طوال فترة تنظيمه.

ويتجسَّد حرص الهيئة على تحقيق هذا التمكين مهما كانت الظروف والتحديات، في احتفالها بالنسخة السنوية الثالثة عشرة من المهرجان في مايو من العام 2020 بحلة رقمية على قناة «يوتيوب» الخاصة بها.

وتعمل «دبي للثقافة» على خططٍ استراتيجية تهدف للارتقاء ب «أبي الفنون» خلال الفترة المقبلة، مستندةً إلى مخرجات مختبر الإبداع المسرحي الذي أطلقته في عام 2019، وأبرزها تشكيل اللجنة الاستشارية للفنون المسرحية في دبي تحت مظلتها، لتكون بمثابة الذراع الذي يدير دفة هذا الفن، وكل ما يتعلق به من خلال فريق مختص ومؤهل.

وعقدت هذه اللجنة باكورة اجتماعاتها في ديسمبر من العام 2019، وناقشت الوضع الراهن للقطاع المسرحي في دبي، وسبل تطويره من الناحية الفكرية من خلال دعم الفنانين وإعطائهم الفرصة لتقديم ما لديهم بشكل ابتكاري يوازي التطور الحاصل في الإمارة، وصولاً إلى خلق بيئة إبداعية مستدامة للفنون المسرحية، والنهوض بالمسرح الإماراتي والارتقاء به إلى مصاف متقدمة عالمياً.