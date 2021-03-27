الأرشيف الوطني يصدر معجم أسماء الأماكن والمواقع

أبوظبي (وام)

أصدر الأرشيف الوطني «معجم أسماء الأماكن والمواقع في دولة الإمارات العربية المتحدة»، يتضمن أسماء الأماكن والمواقع الجغرافية المختلفة في الإمارات من مدن وقرى، وسهول وجبال، وجزر ومغاصات، ومحاضر وشعبيات، ومساجد وبيوت أثرية، وآبار وسدود، وموانئ وأخوار.

ورتب محتوى المعجم وفق النظام الألفبائي، واستندت مادة الكتاب إلى عدة مصادر رئيسة: من زياراته الميدانية لمناطق مختلفة في الإمارات، ومن الكتب والمجلات التي تناولت شؤون الدولة الخارجية والداخلية، ومن الدوريات والتقارير، ومن المقابلات مع بعض كبار السن، ومن الصحف اليومية، والنبذ الجغرافية في المواقع الحكومية والتاريخية والجغرافية، ومن بعض المعاجم الجغرافية الخاصة بأماكن في الدولة.

وأضفى على كثير مما ذكر من الأماكن والبقاع الصبغة التاريخية، إضافة إلى شرح بعض المصطلحات والألفاظ التي يتداولها أبناء الإمارات في تسمية الأماكن والبقاع والمواقع؛ فجاء المعجم جغرافياً تاريخياً شاملاً بأجزائه الثلاثة. ويأتي هذا الإصدار أيضاً في إطار اهتمام الأرشيف الوطني بتوفير المراجع الشاملة والمعلومات الموثقة لعامة الناس، واهتم بهذا الإصدار بوصفه إنجازاً معرفياً وثقافياً خاصاً بدولة الإمارات ؛ إذ يقدم تعريفاً جغرافياً ولمحات تاريخية عن الأماكن والمواقع الإماراتية، وهذا ما يلبي حاجة الطلبة والباحثين والأكاديميين الماسة إلى هذا الكتاب الموسوعي ورغبة الناس في معرفة تفاصيل جغرافية وتاريخية عن الأماكن والبقاع التي تربطهم بها أسباب الحياة أو حب الوطن، والإلمام بتاريخه، والذي سيكون له بالغ الأثر في نفوس أبناء الإمارات، إذ يعزز لديهم الحس الوطني والانتماء للوطن والولاء لقيادته الحكيمة التي جعلت منه وطناً عصرياً يضاهي أكثر دول العالم تقدماً، كما أنه يرسخ الهوية الوطنية.

بدأ المعجم بتمهيد عن نشأة دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر عام 1971م، واستعرض نمو عدد سكانها منذ عام 2005 ولغاية عام 2017م، ثم تحول إلى موقعها الجغرافي في الجنوب الغربي لقارة آسيا، على الشاطئ الجنوبي الشرقي لشبه الجزيرة العربية، وموقعها على خطوط الطول والعرض؛ ومساحتها التي تبلغ 83.600 كيلومتر مربع، وتطرق إلى جيولوجيا الإمارات فبين بنية منطقة الإمارات والصخور التي تتألف منها، حيث تتألف من إقليمين جيولوجيين وتضريسيين كبيرين، هما أقليم الجبال وإقليم السهول ويضمان منطقة الباطنة، ومنطقة الجبال، ومنطقة سهول الحضيض، والمنطقة الداخلية الصحراوية، وسهل ساحل الخليج، وجزر الإمارات.

ويسلط المعجم الضوء على جبال الإمارات، والنباتات والحيوانات والمناخ. ويستعرض بشكل موثق أسماء الأماكن والمواقع في دولة الإمارات العربية المتحدة حسب تسلسلها الأبجدي.