اختتام المهرجان الدولي الثالث للمونودراما بقرطاج

ساسي جبيل (تونس)

تختتم اليوم في تونس الدورة الثالثة من المهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج، الفعالية التي انطلقت الخميس الماضي بالعاصمة التونسية ومدينة الحمامات السياحية بمشاركة فرق عربية وأجنبية، واشتملت المشاركة على تكريم سفير اليونسكو للسلام الموسيقار العراقي نصير شمة، ضمن أربع شخصيات مسرحية عربية مهمة في مقدمتهم الكاتب والفنان المغربي عبد الكريم برشيد، والفنان الجزائري العمري كعوان، والفنان والمخرج الليبي شرح البال عبد الهادي.

لجنة تحكيم الدورة تكونت من الممثلة السينمائية والمسرحية التونسية منى نور الدين، رئيساً، والكاتب وماجد لفته العابد، من العراق، عضواً، والفنان المغربي محمد السباعي، عضواً.

وقال مؤسس ومدير المهرجــان الــدولي للمونودرامــا بقرطــاج الفنان الممثل والمخرج التونسي إكرام عزوز لـ «الاتحاد»: إن المهرجان يهدف إلى أن يتحــول إلى موعد ثابت يساهم في إشعاع تونس الثقافي والسياحي وفي إعــادة الاعتبار لفــن المونودرامــا كشــكل مــن أشــكال التعبـير المسرحــي بخصوصياتــه المنفــردة، وإلى أن يكــون الفضــاء الــذي لا يمكــن تخطيــه للتبــادل الثقــافي والفنــي بـين المبدعــين في هــذا الشــكل مــن التعبــير الفنــي مــن جميع أنحاء العالم. وإن نجاح هذه الدورة في هذا الظرف الاستثنائي يعتبر تحدياً للظروف وإيماناً بأن الفعل الثقافي يبقى دائما قادراً على تجاوز الظروف الصعبة.