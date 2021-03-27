رئيس معهد الشارقة للتراث يستقبل نائب وزير الثقافة المقدوني

الشارقة (الاتحاد)

بحث الدكتور عبد العزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث، رئيس اللّجنة العليا لأيام الشارقة التراثية، مع سادات سليماني نائب وزير الثقافة المقدوني، سُبل تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية التراث الثقافي، بالإضافة إلى تبادل المعارف والخبرات المتجددة في هذا الجانب، وتطوير النهج المعرفي والفكري الذي يتبناه البلدان تجاه الموروث، وإدراك أهمية الفعاليات المشتركة ودورها في التقاء الحضارات والتواصل الإنساني بين الشعوب.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور عبد العزيز المسلّم للوفد المقدوني، على هامش مشاركتهم في فعاليات الدورة الـ 18 من «أيام الشارقة التراثية»، حيث ثمن مشاركة جمهورية مقدونيا، وأكد أنها تؤسس لتعاون ثنائي أكثر شمولاً في المستقبل.

في السياق ذاته، التقى رئيس معهد الشارقة للتراث، أمير ماموتي رئيس الفرقة الفنية في شمال مقدونيا، الذي عبر عن إعجابه بفعاليات الحدث الذي أتاح لهم فرصة الاطلاع على تراث الإمارات العربية المتحدة، وتعريف المجتمع الإماراتي بجوانب من الفنون المقدونية، مثمناً الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة الشارقة للنشاط الثقافي والتراثي.

كما استقبل الدكتور عبدالعزيز المسلّم رئيس المعهد، فيليب بيوسانت رئيس المجلس الدولي لمنظمات المهرجانات.

وتطرق الجانبان خلال الاجتماع إلى سُبل تفعيل المكتب الإقليمي للمجلس الدولي لمنظمات مهرجانات الفلكلور والفنون الشعبية (CIOFF) خلال شهر سبتمبر 2021، والاستعداد لمهرجان الفنون الفلكلورية في خورفكان 2022، بالإضافة إلى مناقشة مشروع مهرجان (CIOFF) World Folkloriada للأطفال والناشئة في عام 2022، إلى جانب إطلاق فعالية تختص بعناصر التراث المادي وغير المادي المعترف بها من منظمة اليونسكو.