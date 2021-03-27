الحلقة الختامية من «المنكوس» تنطلق مساء غدٍ

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق مساء غدٍ الأحد، الحلقة الختامية (ثامن حلقات البث المباشر) من برنامج «المنكوس» بموسمه الثاني، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر والفن العربي الأصيل، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، وعبر قناتي «بينونة» و«الإمارات».

وسيقدم 6 نجوم من الذين تأهلوا للمرحلة الختامية (عبدالله فهد الصخابرة من السعودية، هادي بن ربعه من الكويت، سعود سالم آل طينان من الكويت، صالح حسين الهمامي من السعودية، مسعود بن شعفول من السعودية، ناصر هادي المنصوري من الإمارات) روائع أدائهم أمام أعضاء لجنة التحكيم التي تضم كلاً من: الشاعر محمد بن مشيط المري من الإمارات، الشاعر والمنشد شايع فارس العيافي من المملكة العربية السعودية، الأكاديمي الدكتور حمود جلوي من دولة الكويت، ومقدمة البرنامج الفنانة والإعلامية هدى الخريف.

ويُمكن للجمهور التصويت لنجومهم المفضلين من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص ببرنامج المنكوس، حيث يستمر التصويت حتى الدقائق الأخيرة من البرنامج، وسيتم خلال ذلك الإعلان عن تقييم اللجنة للحلقة الختامية من 30 درجة، يُضاف لها النسبة التي حصل عليها المتسابقون في الحلقة السابقة (من 30 درجة) ونسبة تصويت الجمهور (40 درجة)، ليُعلن بعد ذلك عن الفائزين بالمراكز من الأول إلى السادس.

وكانت لجنة التحكيم في نهاية الحلقة الماضية قد أعلنت درجات تقييم المتسابقين من 30 درجة، والتي جاءت على النحو التالي: (سعود سالم آل طينان 29 درجة، عبدالله فهد الصخابرة 28 درجة، هادي بن ربعه 28 درجة، صالح حسين الهمامي 27 درجة، مسعود بن شعفول 27 درجة، ناصر هادي المنصوري27 درجة).

يذكر أن آلية التنافس في برنامج المنكوس تمر بخمس مراحل رئيسية، حيث تتضمن المرحلة الأولى 3 أمسيات يشارك بها 18 متسابقاً، وتنقسم درجاتها إلى 50 درجة للجنة التحكيم و50 درجة لتصويت المشاهدين عبر موقع البرنامج (www.almankous.ae) أو التطبيق الخاص به، وفي كل أمسية يتنافس 6 متسابقين يتأهل منهم اثنان بقرار لجنة التحكيم واثنان بالتصويت.

ويكون مجموع المتأهلين للمرحلة الثانية 12 متسابقاً، سيتنافسون بدورهم من خلال أمسيتين تنقسم درجاتها إلى 50 درجة للجنة التحكيم و50 درجة للتصويت، ويتأهل في كل حلقة اثنان بقرار لجنة التحكيم واثنان بالتصويت.

وفي المرحلة الثالثة (ربع النهائية) يشارك 8 متسابقين في أمسية واحدة ويتأهل منهم 6 متسابقين (2 بقرار لجنة التحكيم و4 بالتصويت)، وتتوزع الدرجات كالتالي (50 للجنة التحكيم و50 لتصويت المشاهدين).

أما في المرحلة الرابعة (نصف النهائية)، فيتنافس 6 متسابقين في أمسية، وتقيم لجنة التحكيم أداء المتسابقين من خلال 60 درجة تنقسم إلى 30 درجة خلال الحلقة و30 درجة خلال الحلقة النهائية وبدون خروج أي متسابق، ويقوم المشاهدون بالتصويت لنجمهم المفضل، وفي المرحلة الخامسة (النهائية) يتنافس المتسابقون الـ 6 ويتم في نهاية الحلقة جمع درجات لجنة التحكيم من 60 درجة مع تصويت المشاهدين من 40 درجة، وبناءً على المجموع يتم ترتيب المتسابقين من السادس إلى الأول.

ويحصل الفائز بالمركز الأول على 500 ألف درهم إماراتي، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 300 ألف درهم، والثالث على 200 ألف درهم، والرابع على 150 ألف درهم، والخامس على 100 ألف درهم والسادس على 50 ألف درهم.



