24 إصداراً جديداً في «الشارقة التراثيّة»

الشارقة (الاتحاد)

تزامناً مع «أيام الشارقة التراثية» في دورتها 18، أضاف «معهد الشارقة للتراث» إلى قائمة إصداراته أكثر من 24 عملاً جديداً، تُعرض جميعها في جناح «مكتبة الموروث»، التابعة له، على هامش الفعاليات المستمرة في ساحة التراث بقلب الشارقة.

وشملت الإصدارات الحديثة عناوين من مختلف موضوعات الموروث الشعبي الإماراتي والعربي والعالمي.

وقال الدكتور منّى بونعامة، مدير إدارة المحتوى والنشر بمعهد الشارقة للتراث، ورئيس اللّجنة الثقافية لأيام الشارقة التراثية: «نعتبر (أيام الشارقة التراثية) مناسبة ملائمة لإطلاق حزمة الإصدارات النوعية الجديدة للمعهد، لأن الحدث يمثل فرصة لا تعوض لإطلاع الباحثين والمهتمين بالتراث والجمهور العام على جديد الأبحاث والدراسات، ونهدف أن تصل إصداراتنا إلى من يمكنه الاستفادة منها والاستمتاع بالمعرفة التي تقدمها، لأنها تشمل معارف وكنوزاً تضيف المزيد من الوعي بقيمة التراث وأهميته في حياة الشعوب، لصياغة ملامح هويتها وتعزيز مستقبلها، انطلاقاً من أرضية حضارية راسخة».