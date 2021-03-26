«ابن قماشة».. شاعر جميرا

إبراهيم الملا

«ضاقت بي الأفكار من ضيجة الدار / لا حُّول من ليلٍ طويلٍ أجاسيه

همّي ضويل وبايت أجاسي الليل / من صاحبٍ تطري عليّه طواريه

الطير طار ولا قِبَلْ منك لَشْوار / واليوم ما له بندر يلتيي فيه

عا الشراع يحوم ويدوّر المقسوم / ما ظنّتي يوصل لو باتوصّيه»

نظَمَ الشاعر الكبير بطي بن خليفة العميمي، المعروف بـ «ابن قماشة» هذه القصيدة وهو في خضم مغامرة مهيبة فرضتها ظروف العيش الصعبة في زمنه، عندما كان الغوص بحثاً عن اللؤلؤ هو المنفذ الوحيد المتاح لأهل الساحل كي يخفّفوا من وطأة الفقر والعوز والمعاناة، وهي على كل حالٍ معاناة لا تزول آثارها وتبعاتها بسهولة، سواء وسط البرّ أو في عمق البحر، ذلك أن الفترة التي عاصرها شاعرنا شهدت أحداثاً جسيمة منذ العشرينيات وحتى أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، بعد أن ألقت الحروب العالمية ظلالها القاتمة على منطقة الخليج، وسببت أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة، تمثلت في المجاعات والأمراض والمخاوف المتراكمة من انعدام الأمن والاستقرار.

أما القصيدة الواردة أعلاه، فهي بنت هذه الظروف وترجمان صادق لأجوائها المقلقة ومناخاتها المربكة، رغم أن شاعرنا ينقل نبض الحيرة العامة إلى الحيرة الخاصّة، ليمنحها النكهة الذاتية المتشابكة مع أصداء الخارج وتأثيراته.

يعبّر الشاعر عن حنينه للدار والخلّان بعد بقائه لفترة طويلة على ظهر السفينة، مختبراً صبره، ومعبّراً عن ضيقه، ونفاد ما بقي لديه من مقاومة داخلية تجاه الحنين المتكالب على جوارحه، مستعيداً صورة محبوبه المقيم بالساحل، باعتبار الساحل أرضاً للطمأنينة، بينما يمثّل البحر نموذجاً صارخاً للقلق والتحولات المريبة، فلا أمان وسط هذه الأمواج المخادعة، والرياح المخاتلة، والأعماق المجهولة والمرعبة.

يشبّه الشاعر نفسه هنا بطائر تائه وسط المياه المترامية، ويراه وهو يحوم قرب شراع السفينة، باحثاً له عن ملجأ، في مكان يصعب اللجوء إليه «واليوم ما له بندر يلتيي فيه»، ويبدو هذا الوصف متداخلاً بقوة مع حال الشاعر نفسه، المحلّق في فضاء آماله وخيالاته، ولكنها الآمال المطفأة، والخيالات المنهزمة، أمام عنف الواقع وصرامته، ينشغل الشاعر بالذكرى، ولكن سرعان ما يعيده منظر الطائر المتخبّط في حيرته إلى الوضوح الجارح، واليقين الشائك، فلا تستجدي الأمان وأنت مسلم قيادك للبحر، ولا يغرنّك الأمل وأنت قابع في قلب الخطر.

يكمل الشاعر ابن قماشة قصيدته، قائلاً:

«يا (بوشهاب) القلب في همّ وانشاب /‏‏ من صاحبٍ مبعِدْ وزينه معانيه

فسّرت صوبك سدّ وارجو لي الردّ /‏‏ شو تشوف م الاشوار لي باتعزّيه

إن ييت باتوب ابرحت مسلوب /‏‏ أسهيت عن فرضي لو أنا أصلّيه

وإذا طرى لي يوم لمْبيت ونّيت /‏‏ ونّة لذي به ضربه لاحجه فيه»

يشكو الشاعر لصديقه تباريح قلبه من أثر الغياب المرّ في لجة الأزرق الكبير، راجياً من هذا الصديق إخراجه من مأزق الأفكار المتلاطمة في ذهنه، فالخوف هنا موزّع بين مجالين، مجال الحضور والكشف والمعاينة، ومجال الغموض والإبهام والظنّ، ولذلك فهو بحاجة لتفسير كنه الوضع الذي لا يحسد عليه، فهو الواقف بين نارين، نار البعد ونار الخوف، ويرى نفسه مسلوب الإرادة في كلا الموقعين «إن ييت باتوب ابرحت مسلوب»، وحتى في وقت الهدأة والنوم تهاجمه الذكريات ويوغل فيه الأنين، فلا مهرب من تكاليف الماضي، ولا نجاة من أعباء الراهن.

تعود هذه المقاطع الشعرية لقصيدة طويلة ومعروفة لابن قماشة، عنوانها «خِن لَوْشار»، و«الخِن»، هو كل ما يقبع تحت سطح السفينة، أما «الوشار»، فهو اسم للسفن الخشبية التي يتم فيها استخدام المناشير لصنع هيكلها وأجزائها الرئيسية، والمناشير في اللهجة المحلية تسمى: «المياشير»، حيث يرد في البيت الأشهر للقصيدة، قول الشاعر:

«شلّوا بنا من الدار في خن لَوْشار /‏‏ غربي وناضحها غدا من عواليه»

وتزخر هذه القصيدة بتفاصيل سفن الغوص، والمفردات المستخدمة لدى «الغاصة» وأرباب السفن، ولدى الطبقات المختلفة من العمّال القائمين على شأن هذه المهنة القديمة بكافة مهامها ومتطلباتها.

ظروف عاصفة

يرد في كتاب «موسوعة أعلام الشعر الشعبي في دولة الإمارات» للباحث الدكتور راشد أحمد المزروعي، أن الشاعر ابن قماشة ولد وسط ظروف اجتماعية عاصفة، حيث الحرب العالمية الأولى في نهاياتها، والحياة في مناطق الخليج محاطة بالجوع والفقر، وكانت البادية تجود بالقليل من الإبل وشيء من عطايا النخيل، بينما كان البحر هو مصدر الرزق الرئيسي للجميع، بدواً كانوا أم حضراً، وقد عاش شاعرنا في كنف أمه، وورث الإبل عن والده، ما دفعه للعمل بداية في مهنة نقل «الجريّات» - أي المسافرين على ظهور الإبل - من دبي وجميرا إلى العين وبالعكس، أما في الصيف، فكان مثل بقية أبناء قبيلته وجماعته، يمتهنون الغوص على اللؤلؤ كمهنة يعيشون من دخلها، وعمل بذلك مع عمومته وأبنائهم، فغاص سنين طويلة قبل أن يتزوج، وكان «غيصا» معروفاً ومشهوراً، وكانت منطقة جميرا بدبي التي عاش فيها شاعرنا، هي حاضرة المناطق الساحلية في ذلك الزمان وسوقاً لبيع وشراء اللؤلؤ، ومأوى لأبناء البادية الذين يعيشون قريباً منها ويستفيدون من خيراتها.

ويضيف المزروعي أن ابن قماشة تزوج في منتصف الأربعينيات من ابنة عمه «سعيدة بنت حمد بن ضاحي العميمي»، وقد توفيت أثناء ولادتها لابنها البكر «حمد»، ليختبر الابن الوحيد لشاعرنا نفس المعاناة التي اختبرها والده، في مشهد حزين ومكرر، ما دفع ابن قماشة للعزوف عن الزواج لفترة طويلة، فتفرّغ للعمل وممارسة مهن متنوعة داخل الإمارات وخارجها، حتى يعيل ابنه الوحيد، ويتناسى في الوقت ذاته صور الفقد وآلام الرحيل المتناوبة في محطات حياته، ويصف الباحث الدكتور راشد المزروعي تلك الفترة التي تجاوز فيها أحزانه بفترة الشباب المقرونة بالعبقرية والموهبة الشعرية، إذ ترمّل شاعرنا وهو ما زال في بداية الثلاثينيات من عمره، عندما كان يتلمّس بدايات نضوجه الإبداعي، ويختبر في شعره مواضيع وأغراضاً متعددة، ونتج عن ذلك براعته لاحقاً في نظم القصيدة الغزلية، وإثبات مكانته كشاعر شعبي قوي، لا يقلّ في قوة شعره عن الشعراء الكبار في زمنه أمثال: سالم الجمري، والهاملي، وابن صنقور، وحمد بن حارب العميمي الذي شاكاه ابن قماشة في أكثر من قصيدة، وجاء ذكره في العديد من أشعاره.

مغامرات حياتية

من القصائد الشهيرة للشاعر بطي بن خليفة العميمي أو «ابن قماشة»، تلك التي شاكى فيها الشاعر الكبير سالم الجمري أثناء عملهما بداية الخمسينيات وحتى منتصفها بمنطقة الدمام بالمملكة العربية السعودية، حيث نظم الجمري في العام 1954م قصيدة يشكو فيها حالته الصعبة وعدم قدرته على التكيف مع الأوضاع المعيشية بالدمّام، قائلاً:

«دمّيت في (الدمّام) دمّيت /‏‏ عنكم ولا بانت لي أخبار

لي رحت لا حيٍّ ولا مِيِتْ /‏‏ مثل الذي حلّت به أقدار

من عقب ناسي ما تسلّيت /‏‏ دبّ الدهر طايح ومحتار

ولي من ذكرت الوِلْف ونّيت /‏‏ أبكي حسَف الدمع نثّار

بلاد مثل (دبي) ما ريت /‏‏ يعل الحِيا يسقيك يا دار»

وكلمة «دمّيت» التي يوردها الجمري هنا تعني «طال بي الأمد»، وقد تعني أيضاً: «أطبق عليّ الوقت وضاق بي الحال»، فقال له «بطي بن خليفة العميمي» مجاوباً:

«من يوم في (الدمّام) دمّيت /‏‏ قمنا على لذّات وخْيار

كاتب و«عكسك» داخل البيت /‏‏ وتينا علوم الخير طيّار

قبلك تبعت الهجر ولْجيت /‏‏ ولتّهنيِه من دارٍ إلى دارْ

تكثر همومي عند لمبيت /‏‏ وعلى الشغل واقف وصبّار

إن كان من خلّك تشقّيت /‏‏ ما تنفعك لو تيك لخْبار

اقطع مرورك عجْل بالفيت /‏‏ ودوّر من (الجيبات) لخيار

حشا شروات (دبي) ما ريت /‏‏ يسقي عشب هاذيك لدْيار»

وبعد هذه التعابير الذاتية الصادقة، والناطقة عن ضيق الحال، وضراوة الحنين، واستعادة المشاهد المفعمة بالألفة والحميمية في ربوع دبي وتحديداً في منطقة جميرا، قرّر رفقاء الشعر والسفر والمهن القاسية العودة إلى الديار، والبدء بمغامرات حياتية جديدة في مكان ألفوه وتآلفوا معه، وكان قرار العودة من الدمّام إلى دبي في نهاية عام 1954م هو القرار الذي لبى فيه الشعراء نداء شوقهم ولهفتهم لأرض الطفولة ومرابع الصبا.

عنوان الوفاء

ولد الشاعر بطي بن خليفة بن ضاحي العميمي ولقبه: «ابن قماشة» عام 1916م في منطقة «الخصوب» الواقعة شمال «سويحان»، وسمي ابن قماشة، نسبة إلى أمه: «قماشة بنت بطي بن مايد المزروعي» التي رعته واعتنت به وبأخوته بعد رحيل والدهم وهم ما زالوا صغاراً لم يتجاوز عمر أكبرهم الخمس سنوات، فحملت الأم مسؤولية مضاعفة، وصارت هي الوحيدة المتكفّلة بتربية أبنائها وإعالتهم، وبالتالي أصبح اسمها لصيقاً بأبنائها، خصوصاً شاعرنا بطي الذي ارتبط اسمه باسمها كنوع من الوفاء لها ولرد جميلها واستذكار تضحياتها.