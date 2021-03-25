مجلسان افتراضيان لشرطة أبوظبي حول القراءة

أبوظبي (الاتحاد) - نظمت لجنة الأدباء والقراءة بشرطة أبوظبي مجلسين افتراضيين حول أهمية القراءة، تزامناً مع شهر القراءة تحت شعار

«أسرتي تقرأ»، ناقش الأول كتاباً بعنوان «تستطيع إنشاء حياة استثنائية» للكاتب لويز هاي، وشيريل ريتشتاردسون، والثاني استعرض أهمية القراءة تحت عنوان «غذي عقلك».

وأكد العميد جمال محمد النقبي، رئيس لجنة الأدباء والقراءة، الحرص على دعم الاستراتيجية الوطنية للقراءة من خلال مجالس ومبادرات مجتمعية تسهم في بناء مجتمع قارئ واع، متفتح ومتحضر ومتسامح، وذي رؤية أكثر وضوحاً مع الذات على مستوى قيادة مسيرة التنمية الذاتية.

ولفت إلى اهتمام شرطة أبوظبي بتوفير الدعم اللامحدود لدعم الموظفين والمجتمع من خلال توفير برامج وأنشطة أدبية وثقافية تخدم توجهات الحكومة الرشيدة، في وجود مجتمع قارئ ومحصن لغوياً وثقافياً وفكرياً.