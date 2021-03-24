«أمير الشعراء».. 5 نجوم يتألقون في الحلقة 8

أبوظبي (الاتحاد)

تألقت ليالي الشعر من إماراتِ المحبة وتوهجت حروفها أملاً لتصافحَ ملتقى الأحلام على ضفاف شاطئ الراحة بأبوظبي، في الحلقة الثامنة وثالث أمسيات المرحلة الثانية من ديوان الشعر والإمارة «برنامج أمير الشعراء»، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، مباشرةً على الهواء عبر قناتي بينونة والإمارات.

وأطلت مقدمة البرنامج «مهيرة عبدالعزيز»، في مطلع الحلقة، وهي تردد أبياتاً شعرية في عشق الإمارات من قصيدة «معشوقتي» لمعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي:

أهواكِ يامن أنتِ لي بالنورِ دوماً تبرقِ فأنا بعزكِ سيدٌ وبدرب مجدكِ أرتقي

يا من ملكتِ حشاشتي إن شئتِ عمري فأعنقي أنتِ «الإماراتُ» التي سوّاكِ عدلاً خالقي

ورحبت بأعضاء لجنة تحكيم أمير الشعراء في موسمه التاسع التي تضم كلاً من: الدكتور علي بن تميم، الدكتور صلاح فضل، الدكتور عبدالملك مرتاض.

يوم الشعر واللغة «الأم»

قبل أيامٍ احتفلَ العالم بيومِ الشعرِ العالمي، وكانت الإمارات تتصدر المشهد ببرامجها ومهرجاناتها الشعرية التي وصلت العالمية، ومنها برنامج «أمير الشعراء» الذي سجل نجاحات متتالية بدءاً من الموسم الأول، وحتى هذا الموسم الاستثنائي الذي انطلق بالرغم من كل التحديات والظروف الراهنة، وشكل ركيزة مهمة للمشهد الثقافي ومنبراً مؤثراً يلتقي فيه الشعراءُ والأدباءُ والمثقفون من جميع أنحاء الوطن العربي والناطقين بالعربية في جميع دول العالم.

ووجه الدكتور علي بن تميم، عضو لجنة التحكيم، تحية إلى الشعراء في كل أنحاء العالم في يوم الشعر العالمي، مشيراً إلى أن احتفال العالم بيوم الشعر الذي يصادف يوم 21 مارس من كل عام هو ذات اليوم الذي يحتفي به العالم أيضاً بالأم، إذ أن الشعرية الحقة تكمن في لغة الأم، هذه اللغة التي ليست فقط مفردات، وإنما هي أيضاً سيماء ورائحة، والشاعر يحن إلى تلك اللغة والأم تمتلك تلك اللغة الفريدة التي لا تتكرر إلا عندها وحدها. وقال ابن تميم: إن احتفاء أبوظبي بهذا اليوم يتجلى في برنامج «أمير الشعراء»، وهو احتفاءٌ بالجمال والأمل والسمو والهوية والأخلاق الرفيعة والعالية، مؤكداً أن الشعر ما زال نافذتنا إلى الروح والذات والآخر، وهو دوماً ينهل من القيم التي تجمع ولا تفرق، ولعل هذا الأمر الذي قاد العالم ليحتفي بهذا اليوم.

«سلطان الضيط» إلى «الثانية»

بعد انتهاء تصويت المشاهدين الذي استمر لأسبوع كامل، تمكن الشاعر السعودي سلطان الضيط من الصعود إلى المرحلة التالية من منافسات «أمير الشعراء» بعد حصوله على 87%، فيما غادر المسابقة كل من (محمد عرب صالح من مصر، علي لون من نيجيريا، مصعب تقي الدين من الجزائر).

5 نجوم من 5 دول

شارك في الحلقة 5 شعراء هم: (الشاعر السيد أحمد العلوي من البحرين، الشاعر السيد خلف أبو ديوان من مصر، الشاعرة حوراء الهميلي من المملكة العربية السعودية، الشاعر ضيف الله جالو من الولايات المتحدة الأميركية، الشاعر عبدالعزيز لو من السنغال)، وقدموا قصائدهم أمام لجنة التحكيم، التي قيمتهم وفق معايير تنافسية مليئة بالتحديات من خلال مرورين لكل شاعر.

أولِ نجومِ الليلة، السيد أحمد العلوي من البحرين، شارك بقصيدة حملت عنوان «الطّينُ شَمعَتُنا الأولَى»، ومنها:

غنيت حتى اخضَرَّ لحن كمانه.. فعزفت (موسيقاي) فوق لسانه

هو مذ تشجر في دمي طفلا.. نقشتُ براءة الأحلامِ في شريانهِ

ووصفت اللجنة القصيدة بأنها طينة متماسكة كما عنوانها، ومن ميزاتها وحدتها العضوية وإنسانيتها العالية، واستطاعت القصيدة أن ترسم لحظات وحدة الإنسان الخليجي وتقدمه من خلال مجازات تتسم بالخصب والتفاؤل.

ثاني نجومِ الأمسية، السيد خلف أبو ديوان من مصر، قدم قصيدة بعنوان «سِرُّ بِلْقيسَ المُؤَجَّل»، وجاء فيها:

أما ضفرت رؤيا جناحك كوثرا؟.. سرى قُبلةً ليست تخاف الذي جرى

فلا ترضعيه السر، كيف رسمته.. جنوناً يخط التيه: شكلاً.. وجوهرا؟

وقالت اللجنة: إن القصيدة تصنع نوعاً من تشعيل التاريخ وترميزه، وإن التخيل الذي بدأ به الشاعر هو شعرية الإبداع في صوره الكلية، وإنها شديدة التركيز وقد كتبت لتقرأ على مهل مرة ومرتين مثل كل شعرٍ رفيع.

ثالثُ نجومِ الليلة، حوراء الهميلي من السعودية، وألقت قصيدة عنوانها «نذرٌ مُزَمَّلٌ بالبياض»، ومنها:

يُحكى عن الوقتِ

منسيّاً بأزمنتِهْ

يمشي على هامشِ المعنى بأسئلتِهْ

الكوكبُ الآنَ

لمْ يدرك هُوِيَّتَهُ

لمَّا مشى خوفُه في رَكْبِ (جائحتِهْ)

وأكدت اللجنة أن قصيدة الشاعرة كانت جميلة وفيها تمثيل شعري جميل، ووصف رائع للجائحة التي يمر بها العالم، وأنها تعطي لخط الدفاع الأول حضوره وتلتفت إليه التفاتة عظيمة.

رابعُ نجومِ الليلة، ضيف الله جالو من الولايات المتحدة، شارك بقصيدة عنوانها «أَصَابِعُ الشِّمْعِدَانِ»، يقول فيها:

عَيْناكِ تفتحُ للصَّباحِ مَسَاءَهُ.. وَيَداكِ تَغْزلُ لِلشِّتاءِ رِدَاءَهُ

والنُّورُ في مشكاةِ وجهكِ لَمْسَةٌ.. فَتَحَتْ لِمِعْرَاجِ الصَّبِيِّ سَمَاءَهُ

وأعجبت اللجنة بما قدمه الشاعر في قصيدته عن الأم واحتفائه بها، وقد استثمرت هذه القصيدة استثماراً جميلاً ليسلط الضوء من خلال رمزية الأمومة والأم على المشترك الإنساني الجامع بين البشر.

خامسُ نجومِ الليلة، عبدالعزيز لو من السنغال، ألقى قصيدة بعنوان «قَمَرٌ يَتَهَجَّى ذَاكِرَةَ الْقُرَى»، ومنها:

كهذا الفتى الملذوع

من عسل القثرى

أتى قمرًا

شفافةٌ روحه البكر

أتى حاملاً في قلبه شجر الحياة

غضّاً

وفي أحلامه ينعسُ النَّهرُ

وقد رأت الجنة أن القصيدة على نحو شعري تجمع الشعر والحب والفروسية، وقد كانت أنشوة للبراءة نظراً لما حملته من روحٍ مثالية ولغة عذبة ومجازات رائعة.

شفيق الجباري و«رباعيات الخيام»

زين الفنان شفيق الجباري أجواء الأمسية بصوتِه وحضوره المميز، وقد قدم أغنية «رباعيات الخيام» من كلمات الشاعر «عمر الخيام» التي سبق أن أدتها كوكب الشرق «أم كلثوم»، وترجمها أحمد رامي، ولحنها رياض السنباطي.

«أبو فراس» ملهم الشعراء

شاعر الأمسية في فقرة المجاراة (المعيار الثاني من المنافسة)، كان الشاعر «أبا فراس الحمداني»، صاحب القصيدة المشهورة التي جاء في مطلعها:

أقول وقد ناحت بقربي حمامةٌ.. أيا جارتا هل تشعرين بحالي

وطلبت لجنة تحكيم البرنامج من الشعراء المتنافسين في الأمسية مجاراة قصيدة «أبي فراس الحمداني»، حيث جلس الشعراء في مكتبة «أمير الشعراء» يستلهمون من عظمة الشاعر الحمداني، وينسجون أبيات الشعر التي تعد جزءاً من المنافسة أمام لجنة التحكيم، وقد قدم الشعراء أبياتاً شعرية ممزوجة بعبق التاريخ وتعكس إبداع الشعراء الذين تمكنوا من الوصول إلى هذه المرحلة من البرنامج.

تأهل «أبو ديوان»

حصل الشاعر السيد خلف أبو ديوان من مصر، على أعلى درجات لجنة التحكيم في الأمسية الثامنة، مسجلاً 46 درجة، ليتأهل بذلك إلى المرحلة الثالثة من البرنامج، فيما ينتظر تصويت المشاهدين كل من: (الشاعرة حوراء الهميلي من المملكة العربية السعودية، الشاعر ضيف الله جالو من الولايات المتحدة، الشاعر عبدالعزيز لو من السنغال، الشاعر السيد أحمد العلوي من البحرين)، حيث إن واحداً منهم لديه فرصة الانضمام إلى زملائه في المرحلة القادمة (قبل النهائية)، وبإمكان المشاهدين التصويت لشاعرهم المفضل عبر التطبيق الخاص ببرنامج «أمير الشعراء»، حيث يستمر التصويت لغاية وقت إعلان النتائج مطلع الحلقة القادمة.