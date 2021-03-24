الإماراتية هدية بدري إلى قائمة مرشحي «فن جميل» اللندنية

محمود إسماعيل بدر (أبوظبي)

انضمت التشكيلية الإماراتية هدية بدري إلى قائمة المرشحين لجائزة «فن جميل» في نسختها السادسة، وفقاً لـ«متحف فيكتوريا وألبرت» في لندن، التي أعلنت أن بدري من بين 8 أسماء اختيرت لتتنافس في «فن جميل»، الجائزة الرائدة عالمياً للفن والتصميم المعاصر المستلهم من التقاليد الإسلامية، من أصل 400 متقدم.

وبدأت بدري مسيرتها الفنّية بعد حصولها على ماجستير الفنون الجميلة من أعمال الاستديو من مدرسة معهد الفنون في شيكاجو الأميركية، ثم تعمّقت بتأسيسها استديو «موبيوس للتصميم» عام 2010، مع زميلتيها ريم حسن وهالة العاني، الذي اعتمد على استراتيجية مبتكرة في مجال الأعمال الفنية، بدءاً من بيت التصميم الذي يعدّ مساحة منتظمة للتصاميم غير التجارية المبتكرة لمعرض «سكّة» الفني في دبي، وانتهاء بالتجارب الخاصة بالطباعة الحركية.

وفي مسيرة بدري إنجازات أهلتها إلى الوصول إلى قائمة «فن جميل»، فهي خريجة دفعة عام 2015، في برنامج منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين والشباب، الذي يقام بالتعاون مع كلية رود آيلاند للتصميم في بروفيدنس بالولايات المتحدة، وفي العام نظمت معرضها الشخصي الأول بعنوان «الجسد يبقي الأثر» تتويجاً لمشاركتها في برنامج الممارسة النقدية الذي نظمه «تشكيل».

وتجد بدري في المنسوجات لغة إبداعية ثرية، توحد الإيماءات واللمسات والذكريات والطقوس. وستعرض ثلاثة من أعمالها النسجية الملونة والمركبة في معرض الجائزة، جميعها تدمج الكتابات في جوهرها. وفي عملها «الدعاء بريدي» تستخدم الكتابة، والنصوص التي تستخدمها شخصية مأخوذة من يوميات عمتها الراحلة، وتستخدم النسيج كطريقة لإعادة التواصل بعمتها، وتستدعي مجازاً شاع في الشعر الجاهلي، وهو الوقوف على الأطلال، حيث يزور شاعر موقعاً مهجوراً وذكرى بعيدة، ويعيد إحياء تاريخه بلغة الشعر. وبذلك تلمح الفنانة إلى فكرة أن المنسوجات قد تكون بمثابة آثار لشخصية، تظل عن قصد جزئية وقيد البناء.