هالة بدري: قرارات «مجلس دبي» ترسم ملامح الإمارة المستقبلية

دبي (وام) - ثمّنت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، النهج الحكيم والرؤية الفذة التي عكستها القرارات التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، خلال ترؤّسه الاجتماع الأخير لمجلس دبي، مؤكدة أن «دبي للثقافة» على أهبة الاستعداد للإسهام في تحقيق تطلعات سموه للمرحلة المقبلة التي لا تحتمل تقديم أداء اعتيادي وحسب، بل تحتاج إلى استثمار كل الطاقات وبذل جهود مضاعفة، لتكون دبي كما يريدها سموه، قلب الاقتصاد العالمي النابض، والمدينة الأجمل والأكثر سعادة لكل قاطنيها.

وقالت بدري: إن مجموعة القرارات التي تصدرها حكومة دبي تباعاً ترسم ملامح الإمارة، بوصفها مدينة المستقبل التي تحتضن مجمل العقول المبدعة علمياً واقتصادياً وثقافياً.

وأكدت أن التوجيهات الخلاقة التي اعتدنا أن تلهمنا بها قيادتنا الرشيدة تشكل حافزاً كبيراً لنا جميعاً كي نكرّس كل ما في وسعنا، وما نملك من خبرات إبداعية في شتى مجالات العلوم والاقتصاد والثقافة لبناء اقتصاد معرفي متين يرتقي إلى مستوى تطلعاتها، ونلعب دورنا على أكمل وجه كي نسهم مع باقي القطاعات في عملية دفع مسيرة إمارتنا، باتجاه آفاق غير محدودة من التنمية والازدهار على المستويات كافة، وترسيخ مكانتها المرموقة عالمياً.



