«مكتبة الذيد العامة» تحتفي باليوم العالمي للشعر

الشارقة (الاتحاد) - في واحدة من الأمسيات الاستثنائية، طافت مكتبة الذيد العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، يوم الأحد الماضي، بروّادها عشّاق الكلمة العذبة، نحو واحات وآفاق القصيدة النبطية، محتفية باليوم العالمي للشعر الذي يصادف 21 مارس من كلّ عام، حيث استضافت الشاعرين الإماراتيين بطي المظلوم السويدي، وعبدالله سالم الشامسي اللذين قدّما للجمهور أعذب القصائد الشعرية العاطفية والوطنية.

وأكد الشاعران في مستهلّ الأمسية التي أدارها الإعلامي حامد محمدي، من قناة الوسطى من الذيد، أن إقامة هذه الأمسيات تلعب دوراً فاعلاً في إبقاء الشعر الشعبي الإماراتي والنبطي حيّاً في أذهان محبيه وعشّاقه، كما أنها تفتح المجال بشكل كبير لتذوّق جمالياته وعذوبته، وثمّنا جهود هيئة الشارقة للكتاب ممثلة بمكتبة الذيد العامة على الاهتمام بإظهار أهمية وجمالية الشعر الشعبي المحلي والتعريف برموزه.

عبدالله سالم الشامسي

وتنوّعت القصائد التي قدّمها الشعراء، عن بعد عبر تطبيق «زووم»، حيث استمتع الحضور بمختارات من أجمل أعمالهما، إذ قدّم الشاعر عبدالله سالم الشامسي، الذي أبدع في كتابة أغانٍ لكبار الفنانين العرب أمثال محمد عبده وراشد الماجد وأحلام وآخرين، قصيدة قال فيها:

«جادلوني ناس يهوون الجدل

وارجعوا في جدالهم للجاهلية

لأيام زمرة بوجهل

يوم تؤد كلّ بنت بلا خطية

حين كان الأب يخشى من الفشل

يحسب أن العار تأتي به بنية

ما درى بالبنت هي كلّ الأمل

جاهلٍ ما قدّر أبداً للعطية».

وتابع الشامسي شدو ابياته بالقول:

«كم حوى شالت من حمل.. كم عانت في زمان الغطرسية

تحتمل فعلٍ أبد ما يحتمل.. تحتمل ما لا يطاق من الأذية

لين ما ربّ البشر عزّ وجل.. أرسللنا بالهدى محمد نبيه

وجا نبيّ الله وبحكمه عدل.. من نساء الخير أوصيكم وصية

وقدّر الله وما شاء فعل.. وأصبحت حوى لنا أغلى هدية».

بدوره، أبدع الشاعر بطي المظلوم السويدي، مدير مجلس الحيرة الأدبي في قصيدة بعنوان (سلطان العرب) أهداها لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قال فيها:

«ليت لو يوفيّك كلّ الي يقال

أنت حبّ الناس من عود صغير..

كملك ربّ توصف بالكمال..

وأنت أكبر من تصوّرنا كثير..».

وتابع الشاعر بطي المظلوم:

«أنت حلم فاقت وصافه الخيال..

والفرح يزداد يوم أنك بخير..

بالفعل سلطان يا شيخ الرجال..

حسّ المواطن وقلبه والضمير...

وأضاف: «كم تقول الناس وأفعالك جزال

مالها تعداد وين ما تسير

البحر والبرّ ووعور الجبال

شاهدة يا شيخ بأفعالك تشير».

وواصل الشاعر عبدالله الشامسي تألقه في بحور القصيد حيث أبدع في قصيدة قال فيها:

«يا وجد عيني كثر دمعٍ تدفقه

لين استحى من عيني الدمع يهمر..

يا وجد قلبي من حبيبٍ يعشقه..

زيّد على قلبي بهجرانه حمل..».

وتابع:

«كنت أحسبك يا صاحبي مصدر ثقة

لذا اعطيتك الحمل مع الجمل..

كنت احسبك شمس الصداقة المشرقة

ما كنت اظنك تلبس قناع النذل

بيدك فؤادي ليش قلّي تحرقه

مع إن قلبي لك ترى بيت وأهل

بعد الوصل وش لزوم التفرقة

وبعد الفراق شلون تطلبني وصل».

وتطرق الشاعر بطي المظلوم لحوارية شعرية دارت بينه وبين الشاعر الإماراتي الرمز علي بن رحمة الشامسي -رحمه الله- وهي واحدة من القصائد التي كتبها في فترة الشباب، قال فيها:

«نور عيني وانت سراج.. وانت شمعة قلبي ونوره..

تبتعد عني ولا تناجي وكلّ يمضي بصورة..

كم أنا مشتاق واحتاج.. لحظة للودّ مغرورة».

وأكد المظلوم أن هذه القصيدة، وهي مؤلفة من أبيات طويلة، واحدة من أهم المنعطفات في مسيرته الأدبية، وخاصة أن الراحل بن رحمه قدّ ردّ عليه بقصيدة مقابلة.

في الوقت ذاته أكد المظلوم أن معاصرة الشعراء أمثال الشاعر بن رحمة وحمد بن سوقات، أكسبت الشاعر خبرة كبيرة، ولعبت دوراً في تشكيل حضوره الشعري وأثرت تجربته وقدّمت له الكثير من العناصر التي اعتبرها ثروة لا تقدّر بثمن.

واختتم الشاعران الأمسية بقصائد أكدت مكانتهم وحضورهم في الساحة الشعرية الشعبية المحلية والعربية، حيث أبدع الشامسي في قصيدة جاء فيها:

«ترى مو كل من يركب سفينة في البحر بحّار

أخاف ايديك في عينك وتصيح وا عيني

ولا كلّ من لقى طير يسمى القانص الصقّار

ترى شتان يا ناس بين الشين والزين».

وأرسل المظلوم تحية للوطن وشعبه من خلال قصيدة (إمارات الغلا) قال فيها:

«من شرات الدار تراها بالوجود

غالية والا غلاتها يوم يزيد

تستحق المدح وزود فوق زود

هي راس المال هي أكبر رصيد

وتابع:

«دار زايد الي حَوَتْ شعبٍ ودود

كلّ من يحبها وبها دايم يشيد».