«أيام الشارقة التراثية 18» تطلق جائزة لأفضل صور لمبانيها

الشارقة (الاتحاد) - أعلنت اللّجنة المنظمة لفعاليات الدورة الـ18 من «أيام الشارقة التراثية» عن إطلاق مسابقة لأفضل صور فوتوغرافية يتم التقاطها لمباني وفعاليات وزوّار وضيوف الحدث، حيث خصصت جوائز مالية للمراكز الثلاثة الأولى الفائزة عن كل فئة بلغ مجموعها 20 ألف درهم إماراتي موزعة على فئتين.

وتفتح المسابقة أبواب المشاركة أمام المصورين من الهواة والمحترفين، حيث حددت مراكز ثلاثة أولى للفائزين عن كل فئة، إذ ينال الفائز بالمركز الأول 5 آلاف درهم إماراتي، فيما ينال الفائز بالمركز الثاني 3 آلاف درهم، والمركز الثالث ألفي درهم، على أن تسلم الصوّر المشاركة في موعد أقصاه عند الـ12 ظهراً من يوم الاثنين 5 أبريل، عبر البريد الإلكتروني photography@sih.gov.ae مع ذكر الإسم الثلاثي، وتاريخ الميلاد، والجنسية، ورقم الهاتف.

وتتوزع فئات الجائزة على اثنتين: الأولى «جماليات المباني والأجنحة المشاركة في الأيام»، والثانية «حياة الناس في الأيام»، وتشترط المسابقة أن تكون الأعمال جديدة ولم يسبق المشاركة بها في جوائز أخرى، وأن تكون ملتقطة خلال الدورة الـ18 من «أيام الشارقة التراثية»، ويحق لكل مصور المشاركة بصورة واحدة في أي من محوري الجائزة، كما يحق للمصور المشاركة بأعمال ملونة أو بالأبيض والأسود.

وتشترط المسابقة أن تقدم جميع الصور بجودة لا تقل عن 2 ميجابايت، كما يجوز تعديل الصورة رقمياً، ضمن الحدود المسموح بها، والتي لا تمس بمصداقية وأصالة الصورة، ولن تُقبل الصور التي تتضمن نصوصاً أو توقيعات أو رموزاً.

وكشفت إدارة المسابقة أنه يحق لها التصرف واستخدام الصور المشاركة في جميع معارضها، أو منشوراتها وإعلاناتها، كما تعد الأعمال المقدمة جزءاً من أرشيف المسابقة، وللجنة التحكيم حق رفض أي مشاركة لا تلتزم بالقواعد والشروط الموضوعة، وفي حال فوز أحد المشاركين في أكثر من جائزة في المسابقة، سيتم منحه الجائزة الأكبر فقط.

وحول إطلاق المسابقة، قال أحمد البيرق، مدير إدرة الاتصال المؤسسي في «معهد الشارقة للتراث»، رئيس لجنة الاتصال المؤسسي في «أيام الشارقة التراثية»: «إن طابع فعاليات أيام الشارقة التراثية تفاعلي ويعتمد على مشاركة الجمهور وتواصله، إلى جانب أنها تجمع تراثي غني وفريد مليء بالمشاهد البصرية الجمالية من مختلف بلدان العالم، ولهذا أطلقنا هذه المسابقة ليشاركنا جمهور الحدث في توثيق أجمل لحظاته، وندعم هواة ومحترفي التصوير الذين يزورون فعاليات الأيام سنوياً».

وأضاف: «إن توثيق الحدث بالصور هو توثيق لرسالة إمارة الشارقة في تنظيمها لأيام الشارقة التراثية، فمن خلال هذه المسابقة، نرى الأيام بعيون الزوار، ونلمس متابعتهم لقاء الثقافات الذي يشهده الحدث».