إعلان الفائزين بجائزة «الإبداع المسرحي للناشئة»

الشارقة (وام) - أعلنت «ناشئة الشارقة» التابعة لمؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين عن الأعمال الفائزة بفئات جائزة «الإبداع المسرحي للناشئة».

ونال المنتسب عبد الله سالم الشامسي من مركز ناشئة المدام جائزة الكتابة المسرحية وجائزة المشاهدة المسرحية، وفاز محمد عبدالله العبدولي منتسب مركز ناشئة دبا الحصن بجائزة فئة الأداء المسرحي، كما فاز عبد الرحمن الخلفي منتسب مركز ناشئة خورفكان بجائزة المشاهدة المسرحية.

وأوضحت فاطمة محمد مشربك مدير ناشئة الشارقة بالإنابة، أن الجائزة سمحت للمشاركين إيصال أفكارهم وأعمالهم المميزة بأسلوب استثنائي، أما المشاركون الذين لم يحالفهم الحظ فستبقى أعمالهم وما قدموه من تميز موضع فخر لهم وناشئة الشارقة.

وتضمن حفل التكريم الافتراضي ندوة بعنوان «مسرح الناشئة والمستقبل»، بمشاركة العديد من الفنانين من دول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي والعالم، حيث شاركوا تجاربهم مع ناشئة الشارقة، وطرح العديد من الأفكار والتوصيات المميزة التي قد تسهم في تطوير مسرح الناشئة في العالم.