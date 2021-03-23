«أبوظبي للفنون» تحتفي بيوم الشعر العالمي

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مجلس مؤسسة أبوظبي للفنون الثقافي الأدبي أمس، احتفاءً بيوم الشعر العالمي، ندوة نقاشية شعرية عطرتها حوارات وقصائد مميزة، في يوم يصبح الكون فيه كله بيتاً للشعر في يومه العالمي.

وشارك في الأمسية نخبة من الشعراء اللامعين المعروفين بمشاركاتهم العديدة في مناسبات وأمسيات وبرامج شعرية داخل الدولة وخارجها، وهم كل من الشاعر والإعلامي عبدالله الهدية، والشاعر والإعلامي عيضة بن مسعود، والشاعر والإعلامي إياد المريسي، والشاعر والكاتب محمد العزام، وأدارتها سامية بدر مدير الشراكات الاستراتيجية والإعلام في مؤسسة أبوظبي للفنون.

وتناولت الأمسية محاور عدة تمثلت في الحديث عن أهمية الشعر، وماذا قدم للحياة وللحضارة وللتاريخ على مر العصور، والروابط والعلاقات التي تحكم نظام القصيدة، واعتبار الشعر من الفنون العربية الأولى، وقصيدة الشعر الفصيح والشعر النبطي والشعر الحديث، وكذلك أهمية الشعر في الوسائل الإعلامية والاتصالية، مروراً إلى المسابقات الشعرية التي تخدم الشعر والشاعر، وجادت أيضاً قرائح الشعراء في آخر الجلسة بأجمل وأعذب القصائد الاجتماعية والغزلية.

وقال الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أبوظبي للفنون: إنه تم تنظيم هذه الندوة النقاشية الشعرية لدعم الشعر وتقوية حضوره كحلقة وصل وجسر بين المجتمعات والحضارات المختلفة، وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش، ودفعها إلى آفاق رحبة تتسع للجميع، وإظهار دور الشعر وتأثيره حتى يأخُذ المكانة الجديرة التي يستحقها داخل مجتمعاتنا، وفي مُختلف المؤسسات الثقافية والتربوية والإعلامية، لأن الشعر وحده يستطيع أن يعيد اكتشاف إنسانيتنا، ويعكس هويتنا الحقيقية وطبيعتها المشتركة.