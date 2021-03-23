«الشارقة للكتاب - المنطقة الشرقية» تنظم جلسة لمهارات التفكير الإبداعي

الشارقة (الاتحاد) - تعقد هيئة الشارقة للكتاب - المنطقة الشرقية، جلسة نقاشية عن بُعد، تحت عنوان «مهارات التفكير الإبداعي»، يوم الأربعاء 31 مارس الجاري، تستضيف خلالها المدربة المعتمدة روان النسور، للحديث عن أساسيات التفكير المختلفة التي يجب أن تقدّم للأطفال، ودور الأسرة والمؤسسات التعليمية ومراكز التدريب في تثقيف الأجيال الجديدة.

وستقدّم النسور، خلال الجلسة التي ستقام عبر منصة «الشارقة تقرأ» عند الخامسة مساءً، العديد من المهارات الخاصة بالتفكير السليم التي تخدم تنشئة الأطفال على المعرفة والإبداع، كما ستتطرق المدربة الحاصلة على الجائزة الذهبية في مسابقة ستيفي العالمية على مستوى الشرق الأوسط، وهي واحدة من أكثر الجوائز المرموقة التي تمنح للأعمال الرائدة في العالم تقديراً لجهود وإنجازات الشركات، للعديد من النقاط التي تهمّ الأسر والمعلمين وكلّ من له علاقة بالأطفال والناشئة.