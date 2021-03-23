سلطان بن سليم: غرفة تجارة دبي العالمية تجربة نجاح جديدة

دبي (الاتحاد) - قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رئيس غرفة تجارة دبي العالمية: «يشرفني أن أحظى مجدداً بثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهو يمنحني الفرصة مجدداً للعمل على تعزيز تقدم دبي وازدهارها التجاري والاقتصادي من موقعي الجديد رئيساً لغرفة تجارة دبي العالمية، وأعاهد سموه على تقديم أقصى الجهد لتكون غرفة تجارة دبي العالمية تجربة نجاح جديدة لدبي تُضاف إلى سجل الإنجازات الكبيرة التي حققتها الإمارة ودولة الإمارات تحت قيادته، وقد حددت القرارات التي اتخذها مجلس دبي خريطة الطريق لعملنا في غرفة تجارة دبي العالمية خلال المرحلة المقبلة من خلال اعتماد خريطة دبي التجارية الدولية الجديدة والخطة الخمسية لرفع قيمة التبادل التجاري الخارجي للإمارة من 1.4 إلى تريليوني درهم».

وأضاف: «سنعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال البناء على ما حققته دبي في مسيرتها الرائدة فأصبحت مركزاً إقليمياً ودولياً للتجارة العالمية لديها افضل شبكة للخطوط الملاحية والجوية تقدم للمنطقة والعالم قدرات لوجستية فريدة من نوعها توجتها الإمارة بإطلاق خط دبي للحرير، ما يدعونا لتكريس كافة جهودنا لتحقيق التكامل بين كافة الجهات التي تعمل على تعزيز دور دبي في التجارة العالمية من خلال الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة موانئ دبي العالمية ومجموعة طيران الإمارات ومطارات دبي ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ومع كافة الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص».