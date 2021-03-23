«راوي من هذا الجيل».. بمتاحف رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

أطلقت دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة، مسابقة «راوي من هذا الجيل» لطلبة المدارس لقراءة «خراريف» من التراث الإماراتي، ضمن فعاليات «شهر القراءة».

استمرت المسابقة لمدة ثلاثة أيام عبر جلسات روائية افتراضية شارك فيها (29) طالباً وطالبة، وقام المشاركون بقراءة قصص وحكايات «خراريف» وتلخيص ماتم قراءته في مدة لا تتجاوز الخمس دقائق، ضمن معايير وضعتها لجنة التقييم في وحدة التعليم والتثقيف التابعة لمتحف رأس الخيمة الوطني.

قال أحمد عبيد الطنيجي مدير عام دائرة الآثار والمتاحف، إنه استجابة للتوجيهات السامية لحكومة دولة الإمارات بتخصيص شهر مارس من كل عام كشهر للقراءة، وتزامناً مع فعاليات يوم الطفل الإماراتي، تم تنظيم هذا النوع من المسابقات لتعريف الجيل على جانب محوري ومهم من التراث الثقافي للمنطقة وهي الحكاية «الخروفة» الشعبية.

وأضاف أن نقل هذا الموروث التراثي الشفاهي لهذه الفئة يسهم في الحفاظ على هذا الموروث من الاندثار، حيث حصلت الطالبة ليلى صفوان الشحي على المركز الأول، والطالبة مها عبدالعزيز على المركز الثاني، وحلت الطالبة أصايل المزروعي بالمركز الثالث.

وذكر الطنيجي أن الدائرة تولي اهتماماً كبيراً بهذه الفئة، حيث وضعت خططاً وبرامج متنوعة تستهدف فئة طلبة المدارس بجميع مراحلها وتخصيص وحدة تنظيميه بأكملها تابعة لمتحف رأس الخيمة الوطني، تُعنى بالأنشطة والمحتوى التعليمي التثقيفي التراثي المتوافق مع الجيل الناشئ، وذلك إيماناً منّا بأن هذه الفئة من الطلبة هم حملة رسالة التراث.



