شرطة أبوظبي.. تناقش كتاب «المحاولة الأخيرة»

أبوظبي (الاتحاد) - نظمت شرطة أبوظبي مجلساً افتراضياً، تزامناً مع «شهر القراءة» تحت شعار «أسرتي تقرأ»، لمناقشة كتاب بعنوان «المحاولة الأخيرة»، بحضور نحو 1000 شخص، وذلك في إطار حرصها المستمر لإثراء تجارب وخبرات الشباب في مجال القراءة والكتابة.

وأكد العميد الدكتور جمال محمد النقبي رئيس لجنة الأدباء والقراءة، حرص شرطة أبوظبي على دعم الاستراتيجية الوطنية للقراءة، من خلال المجالس والمبادرات المجتمعية وبرامج تسهم في بناء مجتمع قارئ قادر على قيادة مسيرة التنمية.

واستعرض الكاتب الرائد الدكتور حسن علي البشر فكرة كتابه «المحاولة الأخيرة»، موضحاً أنه يأخذك في عوالم الحياة المزدحمة بالأعمال والضغوط والمشكلات بوصف دقيق لانجراف الإنسان في ملاهي الحياة دون الانتباه لمرور الوقت ومرور السنوات، حتى تأتي اللحظة التي نكشف فيها عن خسارتنا لأغلى ما نملك أُسرتنا وصحتنا وديننا وأموالنا وطرح أسئلة هل هناك عودة؟ وكيف الطريق؟ ومحاولتنا الأخيرة لاستعادة ما ضاع في تسلسل روائي جميل يدعونا إلى الحياة المتزنة، وعدم الإفراط فيها.

وأوضح المجلس أن للقراءة دوراً بارزاً في الإبداع والابتكار، وهذا ما استشعرناه من أسلوب الكاتب السردي المشوق الذي يمزج بين الأسلوب العلمي والأدبي في كتاباته، فضلاً عن صياغة جميلة لأنماط الحياة وتشكيلها للذوق الفني والقيمي والمعرفي.

واختتمت المناقشة بنصائح حول كيفية تنمية مهارات الكتابة، وطريقة اختيار الكتاب الهادف والمفيد مع مراعاة المستويات السنية والعلمية.