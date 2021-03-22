سلطان القاسمي يطلق «الشارقة للتكريم الثقافي»

الشارقة (الاتحاد)

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة دائرة الثقافة، بتنظيم «ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي»، الذي يهدف إلى تكريم شخصيات عربية أسهمت في خدمة الثقافة العربية في العصر الحديث، على أن ينظم سنوياً في مدينة أو بلدة المكرم.

عبدالله العويس

إلى ذلك، قال عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، إن «المبادرة الجديدة لصاحب السمو حاكم الشارقة، استمرار لمشروع الشارقة الثقافي العربي، واستكمال لما بدأه صاحب السمو منذ عقود برعاية المثقف والأديب العربي، تقديراً لجهود من أسهموا في خدمة الثقافة من الأحياء، وممن توفاهم الله»، موضحاً بأن التكريم سيشتمل على محتوى ثقافي ومادي يتمثل في: تنظيم ندوة ثقافية، يدعى لها أهل المحتفى به وأدباء وجمهور بلده، وتقديم شهادة تقدير من قبل سموه للمكرمين، وإعادة طباعة مؤلفاتهم، ورعاية طباعة مشاريع كتب لكتاب وأدباء تحمل اسم دورة المحتفى به من المتوفين.

وقال العويس، إن دائرة الثقافة في الشارقة ستبدأ بتنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، ضمن جدول زمني، ومساحة جغرافية تشمل العالم العربي، وسينظم الملتقى في كل بلد عربي بصفة سنوية.