وفاة «شاعر 11 سبتمبر» عن 75 عاماًً

وارسو (أ ف ب)

توفي الشاعر البولندي آدم زاغاييفسكي عن 75 عاماً، والمعروف بأعماله المتمحورة حول هجمات 11 سبتمبر 2001، أمس الأول، في مدينة كراكوفا جنوب بولندا.

وكان زاغاييفسكي المولود عام 1945 في لفيف (أوكرانيا حالياً)، من أشهر الكتّاب المعاصرين في بولندا، ويزخر رصيده بجوائز كثيرة، كما جرى تداول اسمه مرات عدة لنيل جائزة نوبل للآداب.

وكان يعيش بين بولندا وأميركا، حيث كان يدرّس الأدب في جامعة شيكاغو وأصبح معروفاً بـ«شاعر 11 سبتمبر»، بعدما اختارت مجلة «ذي نيويوركر» إحدى قصائده بعنوان «تراي تو برايز ذي ميوتيلايتد وورلد»، لنشرها على صفحتها الأخيرة بعدد خاص عن هذه الهجمات.

وأقام في باريس عام 1982 بعيد محاولة آخر القادة الشيوعيين البولنديين، الجنرال ياروزلسكي، قمع «سوليدارنوسك» (حركة تضامن).

وإثر عودته إلى كراكوفا عام 2002، فاز بجوائز وتكريمات عدة منها جائزة «نويشتات» الأدبية الدولية، وجائزة الحرية إضافة إلى منحة من مؤسسة جوجنهايم.